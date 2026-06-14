फीफा विश्व कप 2026: ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हराकर किया उलटफेर

दूसरा हाफ

रोचक रहा दूसरा हाफ

दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आक्रामकता में इजाफा किया। इस बीच मैच के 53वें मिनट में कॉर्नर किक में हैरी साउटर ने हेडर पर गोल करने का प्रयास किया, जिसे गोलकीपर उगुरकान काकिर ने नाकाम किया। मैच के 56वें मिनट में तुर्की के अर्दा गुलेर ने जोरदार फ्रीकिक ली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर बीच ने नीचे झुककर डाइव लगाते हुए उसे मजबूती से रोक लिया। मैच के 75वें मिनट में मेटकाफ ने गोल करते हुए बढ़त को दोगुना किया।