अरट्टई में व्हाट्सऐप के समान एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा मिलेगी

अरट्टई के लिए चल रही एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की टेस्टिंग, कंपनी प्रमुख ने दिया अपडेट

क्या है खबर?

जोहो अपने मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप अरट्टई के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) का परीक्षण कर रही है और इसे जल्द शुरू करने की योजना है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) श्रीधर वेंबू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसका खुलासा किया है। वर्तमान में अरट्टई का जोहो क्लिक व्यवस्थापक नियंत्रण, फिल्टरिंग और एकीकरण को सक्षम करने के लिए क्लाउड स्टोरेज पर निर्भर करता है, जबकि आगामी एन्क्रिप्शन मॉडल गोपनीयता को प्राथमिकता देता है।