OpenAI ने चीन समर्थित निगरानी करने वाले ChatGPT अकाउंट्स पर लगाया प्रतिबंध

OpenAI ने चीन से जुड़े कई संभावित ChatGPT अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी उपकरण और प्रोफाइलिंग सिस्टम बनाने के लिए किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ यूजर्स सोशल मीडिया लिसनिंग टूल और संवेदनशील डाटा स्टोरेज के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे थे। OpenAI ने कहा कि इन सभी अकाउंट्स पर तुरंत कार्रवाई की गई और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है।

दुरुपयोग AI का हो रहा दुरुपयोग OpenAI की अक्टूबर, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित रूप से चीन से जुड़े यूजर्स ChatGPT का उपयोग सरकारी और निरंकुश उपकरण बनाने में कर रहे थे। इन अकाउंट्स ने बड़े पैमाने पर निगरानी और प्रोफाइलिंग के लिए कई सुझाव मांगे। रिपोर्ट में बताया गया कि ये गतिविधियां 2025 तक अलग-अलग समय पर हुईं। OpenAI ने कहा कि यह AI के दुरुपयोग की दुर्लभ झलक दिखाती हैं, लेकिन किसी टूल के निर्माण का सबूत नहीं मिला।

प्रयास विशेष निगरानी और ट्रैकिंग प्रयास रिपोर्ट में कहा गया कि एक यूजर ने ChatGPT से सोशल मीडिया लिसनिंग टूल का मसौदा तैयार करने में मदद मांगी। इसे सरकारी ग्राहक के लिए बनाया जाना था और यह एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिक-टॉक और यूट्यूब जैसी साइट्स पर राजनीतिक रूप से संवेदनशील कंटेंट को स्कैन कर सकता था। एक अन्य अकाउंट ने उइगर-संबंधित उच्च-जोखिम मॉडलों के लिए ट्रैकिंग प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे OpenAI ने कभी सक्रिय नहीं पाया।