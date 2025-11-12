जोहो का अरट्टई भारत के शीर्ष 100 ऐप्स से बाहर, श्रीधर वेंबू ने दी यह प्रतिक्रिया

भारतीय टेक कंपनी जोहो का चैट ऐप अरट्टई हाल ही में भारत के शीर्ष 100 ऐप्स की सूची से बाहर हो गया है। इस पर कंपनी के संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक श्रीधर वेंबू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। उन्होंने कहा, "हर कंपनी को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और यही विकास का हिस्सा है। कोई भी चीज सीधे सफलता तक नहीं पहुंचती, इसलिए हमें धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए।"

प्रतिक्रिया वेम्बू ने दी प्रतिक्रिया आज समाचार एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में वेंबू ने कहा कि यह घटना चिंताजनक नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा, "यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा और इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।" वेंबू ने आगे कहा, "जो लोग इसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सफलता और गिरावट दोनों किसी भी कंपनी के सफर का हिस्सा हैं।"

आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर साक्षात्कार में वेंबू ने कहा कि भारत को एक उच्च-आय वाला व्यापारिक राष्ट्र बनने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताएं खुद विकसित करनी होंगी। उन्होंने चेताया कि अगर भारत केवल कम कीमत वाले उत्पादों का निर्यात और महंगी तकनीकों का आयात करता रहेगा, तो देश कम आय के जाल में फंसा रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत को अपने नवाचारों और तकनीकों को खुद बनाकर वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति हासिल करनी होगी।