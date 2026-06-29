चीनी कंपनी ने एंथ्रोपिक मिथोस की टक्कर में उतारा GLM-5.2 साइबर सुरक्षा मॉडल टेक्नोलॉजी Jun 29, 2026

चीनी टेक कंपनी झिपु AI ने अपना नया मॉडल GLM-5.2 पेश किया है। यह मॉडल सॉफ्टवेयर की गलतियों (बग्स) को खोजने में बहुत माहिर है और साइबर सुरक्षा से जुड़े काम भी आसानी से कर सकता है।

यह एंथ्रोपिक के मिथोस जैसे मॉडल्स की तरह ही काम करता है और भले ही OpenAI या एंथ्रोपिक के सबसे एडवांस अमेरिकी मॉडल्स जितना ताकतवर नहीं है, फिर भी इस लॉन्च से यह साफ हो गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की इस दौड़ में चीन अब पीछे नहीं है, बल्कि तेजी से आगे निकल रहा है।