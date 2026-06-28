तेलंगाना के युवक की ब्रिटेन में संदिग्ध परिस्थितियों मौत हो गई है

तेलंगाना के युवक की ब्रिटेन में हुई संदिग्ध परिस्थितियों मौत, जानिए पूरा मामला

लेखन भारत शर्मा 11:32 am Jun 28, 202611:32 am

क्या है खबर?

उच्च शिक्षा के लिए यूनाइटेड किंगडम (UK) में रहकर पढ़ाई कर रहे तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के 25 वर्षीय छात्र की शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक के परिवार ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान कामारेड्डी जिले के तलमडला गांव निवासी एस श्रीनाथ रेड्डी के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों के अनुसार, वह लगभग 14 महीने पहले ही पढ़ाई के लिए लंदन गया था।