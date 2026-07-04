XGIMI हॉरिजन 20 मैक्स 4K प्रोजेक्टर पर शानदार बचत का मौका

इन खूबियों से लैस है यह प्रोजेक्टर

5,700 ल्यूमेन की तेज चमक के साथ हॉरिजन 20 मैक्स दिन की रोशनी में भी फिल्में और गेम्स को एकदम साफ दिखाता है। इससे डॉल्बी विजन, IMAX एन्हांस्ड सपोर्ट और एक खास गेम मोड मिलता है, जो आपको शानदार विजुअल्स का अनुभव देते हैं।

यह मीडियाटेक MT9679 चिप पर चलता है, जिसकी मदद से गूगल TV को आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज भी है।

इसके अलावा, इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन, 2 HDMI पोर्ट (eARC सपोर्ट के साथ), वाई-फाई 6 और DTS-HD ऑडियो जैसी खूबियां भी मिलती हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद यह 300-इंच तक की विशाल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा सकता है।