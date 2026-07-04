XGIMI हॉरिजन 20 मैक्स 4K प्रोजेक्टर पर शानदार बचत का मौका
XGIMI हॉरिजन 20 मैक्स 4K प्रोजेक्टर की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। 4 जुलाई की सेल के लिए यह पहले 2,699 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) का था, लेकिन अब सिर्फ 2,199 डॉलर (करीब 2 लाख रुपये) में उपलब्ध है।
इस प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसकी लेन्स शिफ्ट और ऑप्टिकल जूम जैसी खूबियों के कारण इसे किसी भी सपाट जगह पर बिना झंझट के लगाया जा सकता है।
इन खूबियों से लैस है यह प्रोजेक्टर
5,700 ल्यूमेन की तेज चमक के साथ हॉरिजन 20 मैक्स दिन की रोशनी में भी फिल्में और गेम्स को एकदम साफ दिखाता है। इससे डॉल्बी विजन, IMAX एन्हांस्ड सपोर्ट और एक खास गेम मोड मिलता है, जो आपको शानदार विजुअल्स का अनुभव देते हैं।
यह मीडियाटेक MT9679 चिप पर चलता है, जिसकी मदद से गूगल TV को आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें 4GB रैम और 128GB स्टोरेज भी है।
इसके अलावा, इसमें ऑटो कीस्टोन करेक्शन, 2 HDMI पोर्ट (eARC सपोर्ट के साथ), वाई-फाई 6 और DTS-HD ऑडियो जैसी खूबियां भी मिलती हैं। आकार में छोटा होने के बावजूद यह 300-इंच तक की विशाल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा सकता है।