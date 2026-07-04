फीफा विश्व कप 2026: कोलंबिया ने घाना को हराते हुए राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह

रिकॉर्ड

मैच में क्या बने रिकॉर्ड?

मैच के 8वें मिनट में चोटिल होकर बाहर गए कोलंबिया के कॉर्डोबा की जगह मैदान पर आए सुआरेज ने 14वें मिनट में हुए गोल में अहम सहयोग किया। यह विश्व कप इतिहास में किसी भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल योगदान है। कोलंबिया के दिग्गज जेम्स रोड्रिगेज ने फीफा विश्व कप में अपना 10वां मैच खेला। उन्होंने कोलंबिया के लिए सर्वाधिक विश्व कप मैच खेलने के मामले में कार्लोस वाल्डेरामा और फ्रेडी रिनकोन की बराबरी कर ली।