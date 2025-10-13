ऑस्ट्रेलिया में इस साल के अंत तक बच्चों के लिए यूट्यूब बैन हो जाएगा (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर दी चेतावनी, जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

यूट्यूब ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इससे वे ऑनलाइन सुरक्षित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पिछले साल एक कानून पेश किया था, जिसके तहत 2025 के अंत तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर फेसबुक, टिक-टॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।