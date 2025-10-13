यूट्यूब ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन पर दी चेतावनी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
यूट्यूब ने ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है, लेकिन इससे वे ऑनलाइन सुरक्षित नहीं होंगे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पिछले साल एक कानून पेश किया था, जिसके तहत 2025 के अंत तक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर फेसबुक, टिक-टॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
छूट
यूट्यूब ने कानून को लेकर क्या कहा?
बच्चे यूट्यूब का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर वीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने तर्क दिया है कि वह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है और उसे किसी प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। कंपनी की स्थानीय प्रवक्ता रेचल लॉर्ड ने सीनेट समिति को बताया कि प्रतिबंध नेक इरादे से लगाया गया है, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। उनके मुताबिक न केवल इस कानून को लागू करना मुश्किल होगा, बल्कि इससे बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित भी नहीं होंगे।
अस्पष्टता
कानून को लेकर है विशेषज्ञों में चिंता
ऑस्ट्रेलिया इंटरनेट से होने वाले नुकसान को रोकने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी रहा है, लेकिन वर्तमान कानून में इस प्रतिबंध को कैसे लागू किया जाएगा, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया है। विशेषज्ञों को चिंता है कि यह कानून केवल दिखावटी होगा। सोशल मीडिया कंपनियों ने पहले इन कानूनों को अस्पष्ट, समस्याग्रस्त और जल्दबाजी में बनाया गया बताया था। नियमों का पालन न करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर 3.2 करोड़ डॉलर (करीब 280 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगेगा।