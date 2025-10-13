ऐपल जल्द लॉन्च कर सकती है 3 डिवाइस, जानिए कौनसे होंगे ये उत्पाद 

ऐपल इस सप्ताह अपने 3 नए उत्पाद लॉन्च कर सकती है। इनमें आईपैड प्रो, विजन प्रो और बेस 14-इंच मैकबुक प्रो शामिल हो सकते हैं। इन सभी डिवाइस में कंपनी की अगली जनरेशन की M5 चिप लगी होने की उम्मीद है। इन उत्पादों को किसी बड़े कार्यक्रम के बजाय ऐपल न्यूजरूम वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्तियों और यूट्यूब पर छोटे प्रचार वीडियो के माध्यम से पेश किया जाएगा। ये घोषणाएं मंगलवार या इस सप्ताह के अंत में हो सकती हैं।

आईपैड प्रो अपडेटेड आईपैड प्रो में क्या मिल सकते हैं बदलाव? नए आईपैड प्रो के कुछ वीडियो में कुछ अहम जानकारियां सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस डिवाइस में M5 चिप, 12GB रैम और बदले हुए ब्रांडिंग फीचर होंगे। इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले 2 फ्रंट कैमर होने की अफवाह थी, लेकिन लीक वीडियो में एक ही फ्रंट कैमरा सेटअप दिखाई दिया है। मौजूदा मॉडल की M4 चिप की तुलना में M5 चिप से CPU की 12 और GPU परफॉर्मेंस 36 फीसदी तेज है।

विजन प्रो विजन प्रो में मिल सकता है नया रंग विकल्प अपडेटेड विजन प्रो हेडसेट में M5 चिप के साथ-साथ बेहतर इनपुट प्रोसेसिंग के लिए R2 चिप भी मिलने की उम्मीद है। नए मॉडल में ज्यादातर आरामदायक 'ड्यूल निट बैंड', स्पेस ब्लैक रंग विकल्प और निरंतर वाई-फाई 6 सपोर्ट शामिल हो सकता है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने बताया कि ऐपल ने अगली जनरेशन के विजन प्रो और हल्के 'विजन एयर' के विकास को रोक दिया है और फिलहाल स्मार्ट ग्लास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।