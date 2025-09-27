यूट्यूब म्यूजिक में चल रहा AI म्यूजिक होस्ट्स का परीक्षण, जानिए कैसे होगा उपयोगी
क्या है खबर?
यूट्यूब अपने यूट्यूब म्यूजिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) म्यूजिक होस्ट्स का परीक्षण कर रहा है। ये रेडियो और मिक्स सुनते समय पसंदीदा गाने के बारे में प्रासंगिक कहानियां, प्रशंसकों की रोचक बातें और मजेदार टिप्पणियां प्रदान करते हैं। इस शुरुआती प्रोटोटाइप का उद्देश्य आपके म्यूजिक सुनने के अनुभव को और बेहतर बनाना है। यह स्पॉटिफाई के AI DJ की तरह है, जो पसंदीदा ट्रैक और कलाकारों के बारे में AI-संचालित टिप्पणियों के साथ गानों का संग्रह भी प्रदान करता है।
संवादी AI
संवादी AI पर आधारित है यह फीचर
यूट्यूब म्यूजिक का यह नया फीचर संवादी AI के साथ चल रहे प्रयोगों पर आधारित है। जुलाई में इस सर्विस ने एक AI संवादी रेडियो फीचर लॉन्च किया था, जो यूजर्स को यह बताकर एक कस्टम रेडियो स्टेशन बनाने की सुविधा देता है। नए AI होस्ट्स का परीक्षण वर्तमान में यूट्यूब लैब्स के माध्यम से किया जा रहा है, जो प्लेटफॉर्म का AI प्रयोगों का केंद्र है। यह गूगल लैब्स की तरह ही है, जो गूगल की प्रायोगिक शाखा है।
उपलब्धता
कहां के यूजर्स के लिए होगा उपलब्ध?
यूट्यूब लैब्स सभी यूट्यूब यूजर्स के लिए खुला है और उन्हें साइन-अप करने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का कहना है कि केवल सीमित संख्या में अमेरिकी प्रतिभागियों को ही इस प्रायोगिक कार्यक्रम तक पहुंच दी जाएगी। इसके अलावा हाल ही में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर AI सुविधाओं को लागू किया है। इस महीने की शुरुआत में कंपनी ने क्रिएटर्स के लिए कई AI फीचर्स जारी किए, जिनमें शॉर्ट्स बनाने के लिए AI टूल भी शामिल हैं।