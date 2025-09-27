यूट्यूब म्यूजिक में AI म्यूजिक होस्ट्स का परीक्षण किया जा रहा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

यूट्यूब म्यूजिक में चल रहा AI म्यूजिक होस्ट्स का परीक्षण, जानिए कैसे होगा उपयोगी

क्या है खबर?

यूट्यूब अपने यूट्यूब म्यूजिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) म्यूजिक होस्ट्स का परीक्षण कर रहा है। ये रेडियो और मिक्स सुनते समय पसंदीदा गाने के बारे में प्रासंगिक कहानियां, प्रशंसकों की रोचक बातें और मजेदार टिप्पणियां प्रदान करते हैं। इस शुरुआती प्रोटोटाइप का उद्देश्य आपके म्यूजिक सुनने के अनुभव को और बेहतर बनाना है। यह स्पॉटिफाई के AI DJ की तरह है, जो पसंदीदा ट्रैक और कलाकारों के बारे में AI-संचालित टिप्पणियों के साथ गानों का संग्रह भी प्रदान करता है।