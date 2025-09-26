EU ने रिलायंस-मेटा के संयुक्त उद्यम को दी मंजूरी

EU ने AI के लिए रिलायंस-मेटा के 855 करोड़ रुपये के संयुक्त उद्यम को दी मंजूरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:59 pm Sep 26, 202506:59 pm

क्या है खबर?

रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा के संयुक्त उद्यम को यूरोपीय संघ (EU) से मंजूरी मिल गई है। ET नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, यह साझेदारी 10 करोड़ डॉलर यानी लगभग 855 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू होगी। इसमें रिलायंस की 70 प्रतिशत और मेटा की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस उद्यम का उद्देश्य भारत समेत विभिन्न उद्योगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाएं और टूल उपलब्ध कराना है, ताकि कंपनियां अपने काम को तेज और आसान बना सकें।