यूट्यूब में आया नया फीचर, शॉर्ट वीडियो देखने में नहीं बर्बाद होगा समय

कई बार ऐसा होता है जब हम यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो देखने के दौरान घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इसी आदत को रोकने के लिए यूट्यूब ने नया टाइमर फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर यूजर्स को यह तय करने की सुविधा देता है कि वे रोजाना शॉर्ट वीडियो पर कितना समय बिताना चाहते हैं। तय समय सीमा पूरी होने पर यूट्यूब यूजर को नोटिफिकेशन देगा कि अब स्क्रॉलिंग रोकने का समय हो गया है।

फीचर फिलहाल पैरेंटल कंट्रोल से नहीं जुड़ा फीचर यूट्यूब ने बताया कि यह नया टाइमर फीचर अभी पैरेंटल कंट्रोल से नहीं जुड़ा है। यानी माता-पिता अभी यह तय नहीं कर सकते कि उनके बच्चे कितने शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। कंपनी ने कहा कि साल के अंत तक इसे पैरेंटल कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। उस स्थिति में बच्चे समय सीमा पूरी होने पर आने वाले संदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे और वीडियो स्क्रॉलिंग अपने आप रुक जाएगी।

कोशिश डूमस्क्रॉलिंग की आदत पर लगाम की कोशिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डूमस्क्रॉलिंग बढ़ाने का आरोप पहले भी लगता रहा है। शोध बताते हैं कि लगातार वीडियो स्क्रॉल करना ध्यान भटकाने, चिंता बढ़ाने और सीखने की क्षमता घटाने का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह आदत मस्तिष्क की सोच और नियंत्रण प्रणाली को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति लगातार नई जानकारी की तलाश में रहता है और एक तरह की मानसिक थकान महसूस करने लगता है।