विंडोज 11 में ब्लूटूथ कनेक्शन में आ रही दिक्कतें कैसे ठीक करें?

विंडोज 11 यूजर्स को अक्सर ब्लूटूथ से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे डिवाइस पेयर न होना, ऑडियो में रुकावट या फाइल ट्रांसफर फेल होना। कभी-कभी सिस्टम अपडेट के बाद ब्लूटूथ पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ऐसे में माउस, हेडफोन या अन्य डिवाइस कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, कुछ आसान जांच और सेटिंग्स बदलकर इन समस्याओं को आसानी से ठीक किया जा सकता है।

#1 ब्लूटूथ चालू और डिवाइस की जांच करें सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके लैपटॉप या पीसी में ब्लूटूथ हार्डवेयर मौजूद है और चालू है। आप 'क्विक सेटिंग्स' या 'ब्लूटूथ एंड डिवाइसेज' सेक्शन में जाकर इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस चार्ज नहीं है या बहुत दूर रखा है, तो उसे पास लाकर दोबारा चालू करें। कई बार USB 3.0 पोर्ट से जुड़ा उपकरण ब्लूटूथ सिग्नल में बाधा डाल सकता है, इसलिए उसे हटाना भी मददगार हो सकता है।

#2 सेटिंग्स और ड्राइवर अपडेट करें अगर लैपटॉप आपका ब्लूटूथ डिवाइस नहीं दिख रहा है, तो 'ब्लूटूथ डिवाइसेज डिस्कवरी' सेटिंग को 'एडवांस्ड' मोड में करें। इसके बाद एयरप्लेन मोड बंद करें और ब्लूटूथ को कुछ सेकंड बाद दोबारा चालू करें। अगर फिर भी दिक्कत रहे, तो 'ब्लूटूथ ट्रबलशूटर' चलाएं। इसके साथ ही, डिवाइस मैनेजर में जाकर ब्लूटूथ ड्राइवर अपडेट करें, ताकि आपका सिस्टम नई विंडोज वर्जन के साथ सही से काम करे और कनेक्शन ठीक हो जाए।