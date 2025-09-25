यूट्यूब में एंड स्क्रीन छिपा सकेंगे यूजर्स ( तस्वीर: गूगल)

यूट्यूब में आया नया फीचर, एंड स्क्रीन पॉप-अप छिपा सकेंगे यूजर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:07 pm Sep 25, 202501:07 pm

क्या है खबर?

यूट्यूब यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नई सुविधा जोडी रहती है। इसी सिलसिले में वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज ने अब एंड स्क्रीन पॉप-अप सुझावों को छिपाने का विकल्प पेश किया है। वीडियो प्लेयर के ऊपरी-दाएं कोने में 'हाईड' बटन मिलेगा। इसे टैप करने पर केवल उस वीडियो की एंड स्क्रीन छिपेगी जिसे आप देख रहे हैं। एंड स्क्रीन वापस लाने के लिए 'शो' बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है।