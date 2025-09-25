यूट्यूब में आया नया फीचर, एंड स्क्रीन पॉप-अप छिपा सकेंगे यूजर्स
क्या है खबर?
यूट्यूब यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नई सुविधा जोडी रहती है। इसी सिलसिले में वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज ने अब एंड स्क्रीन पॉप-अप सुझावों को छिपाने का विकल्प पेश किया है। वीडियो प्लेयर के ऊपरी-दाएं कोने में 'हाईड' बटन मिलेगा। इसे टैप करने पर केवल उस वीडियो की एंड स्क्रीन छिपेगी जिसे आप देख रहे हैं। एंड स्क्रीन वापस लाने के लिए 'शो' बटन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सब्सक्राइब बटन हटाया गया
यूट्यूब ने वीडियो के ब्रांडेड वॉटरमार्क पर दिखने वाला 'सब्सक्राइब' बटन हटा दिया है। कंपनी का कहना है कि प्लेयर के नीचे पहले से ही यह बटन मौजूद है और आसानी से देखा जा सकता है। अब यूजर्स वीडियो में कम ध्यान भटकने वाले तत्व देखेंगे और आसानी से कंटेंट पर ध्यान दे पाएंगे। यह बदलाव वीडियो देखने के अनुभव को सरल, सहज और बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
असर
क्रिएटर्स और व्यूज पर असर
क्रिएटर्स अब भी वीडियो में एंड स्क्रीन जोड़ सकते हैं। यूट्यूब को उम्मीद है कि नए बदलाव प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स के प्रदर्शन या व्यूज पर अधिक असर नहीं डालेंगे। इस प्रयोग में पाया गया कि एंड स्क्रीन छिपाने से व्यूज में केवल 1.5 प्रतिशत से कम की कमी आई। वहीं, वीडियो वॉटरमार्क से सब्सक्रिप्शन का हिस्सा लगभग 0.05 प्रतिशत से भी कम है, जिससे क्रिएटर्स को न्यूनतम प्रभाव महसूस होगा।