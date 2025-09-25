गूगल पहला एंड्रॉयड PC कब तक कर सकती है लॉन्च? 

गूगल एंड्रॉयड को पर्सनल कंप्यूटर पर लाने की योजना पर काम कर रही है। गूगल क्रोमOS और एंड्रॉयड को जोड़कर नया प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्नैपड्रैगन समिट में कंपनी ने संकेत दिया कि इस प्रोजेक्ट से लैपटॉप और मोबाइल के बीच का फर्क कम होगा। कंपनी का यह कदम कंप्यूटर उद्योग में नई दिशा दे सकता है और यूजर्स को मोबाइल जैसी सुविधा वाले PC उपलब्ध करा सकता है।

समयसीमा लॉन्च की संभावित समयसीमा गूगल के एंड्रॉयड इकोसिस्टम प्रमुख समीर समत ने कहा कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर अगले साल के लिए बेहद उत्साहित है। उन्होंने संकेत दिया कि 2026 की शुरुआत तक एंड्रॉयड आधारित लैपटॉप बाजार में आ सकते हैं। गूगल पहले ही क्रोमOS और एंड्रॉयड को जोड़कर एक मजबूत तकनीकी आधार तैयार कर रही है। इससे यूजर्स को ऐसा लैपटॉप मिल सकेगा जो मोबाइल जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधाएं और एंड्रॉयड ऐप्स का अनुभव प्रदान करेगा।

इस्तेमाल AI और जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल गूगल के डिवाइस प्रमुख रिक ओस्टरलोह ने बताया कि एंड्रॉयड PC में कंपनी का जेमिनी AI मॉडल भी शामिल किया जाएगा। इससे यूजर्स को स्मार्ट असिस्टेंट और बेहतर AI सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह नया प्लेटफॉर्म PCसी और मोबाइल दोनों श्रेणियों के लिए एक साझा तकनीकी आधार देगा। गूगल का यह प्रोजेक्ट PC उद्योग में बदलाव ला सकता है और एंड्रॉयड को हर कंप्यूटिंग श्रेणी में और मजबूत बनाएगा।