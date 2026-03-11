यूट्यूब ने AI डीपफेक डिटेक्शन टूल का विस्तार किया है

यूट्यूब ने AI डीपफेक डिटेक्शन टूल का किया विस्तार, राजनेता और पत्रकारों किया शामिल

क्या है खबर?

यूट्यूब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से निर्मित डीपफेक वीडियो की पहचान करने वाली अपनी समानता पहचान तकनीक का विस्तार करते हुए सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक उम्मीदवारों और पत्रकारों के समूह को शामिल किया है। इस समूह के सदस्यों को एक ऐसे टूल तक पहुंच प्राप्त होगी, जो अनधिकृत AI से निर्मित कंटेंट का पता लगाता है। अगर, उन्हें लगता है कि यह यूट्यूब की नीति का उल्लंघन करती है तो वे इसे हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।