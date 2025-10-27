ChatGPT के नहीं जानते होंगे ये 6 फीचर, हर काम बना देंगे आसान 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI का ChatGPT अब सिर्फ एक चैट टूल नहीं रह गया। यह एक पूर्ण-स्तरीय AI असिस्टेंस के रूप में विकसित हो रहा है, जो देखता है, याद रखता है और क्रिएट करता है। ज्यादातर यूजर केवल सतही तौर पर ही इसका अनुभव करते हैं, लेकिन ये छिपी हुई विशेषताएं साबित करती हैं कि ChatGPT बातचीत से कहीं ज्यादा सक्षम है। आइए इस AI चैटबॉट के 6 खास फीचर्स के बारे में जानते हैं।

स्क्रीन शेयरिंग फोन की स्क्रीन से ले सकता है पूरी जानकारी स्क्रीन शेयरिंग: आप रीयल-टाइम सहायता, वॉकथ्रू या फीडबैक पाने के लिए ChatGPT के साथ मोबाइल स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इसके लिए ऐप खोलें और 3 बिंदुओं पर टैप कर 'शेयर स्क्रीन' का विकल्प चुनें। कैमरे का इस्तेमाल: यह आस-पास की चीजों को समझने के लिए एडवांस्ड वॉइस मोड में कैमरा आइकन पर टैप करने से फोन के कैमरों का इस्तेमाल कर सकता है। आप उसे कोई पौधा, उत्पाद या उपकरण दिखा कर उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।

गोपनीयता गोपनीयता पर रख सकते हैं नियंत्रण गोपनीयता नियंत्रण: पिछली बातचीत के बारे में ChatGPT द्वारा याद रखी गई जानकारी को देख, हटा या रोक सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर पर्सोनलाइजेशन पर क्लिक कर मैनेज मैमोरीज का विकल्प चुनें। मैमोरी को ऑफ करने से यह पुराना विवरण याद नहीं रखेगा। निजी बातचीत के लिए अस्थायी चैट: अस्थायी चैट एक गुप्त मोड की तरह काम करती है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह सेव नहीं होता या प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।