अंतरतारकीय पिंड 30 अक्टूबर को सूर्य के चक्कर लगाएगा (तस्वीर: एक्स/@zozyalco)

अगले सप्ताह सुलझ सकता है एलियंस के अस्तित्व का रहस्य, जानिए कैसे लगेगा पता

क्या है खबर?

एलियंस का अस्तित्व है या नहीं, इस बारे में सदियों से चला आ रहा रहस्य आखिरकार 30 अक्टूबर को सुलझ सकता है। सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर और क्वांटम सुप्रीमेसी के लेखक डॉ. मिचियो काकू ने कहा कि आकाश में रहस्यमयी अंतरतारकीय वस्तु इस बात की पुष्टि करेगी कि यह महज एक चट्टान है या पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन का सबूत है। अगले सप्ताह 3I/ATLAS नामक रहस्यमय अंतरतारकीय पिंड दिखेगा, जिसका आकार लगभग मैनहट्टन के बराबर है।