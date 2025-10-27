अगले सप्ताह सुलझ सकता है एलियंस के अस्तित्व का रहस्य, जानिए कैसे लगेगा पता
क्या है खबर?
एलियंस का अस्तित्व है या नहीं, इस बारे में सदियों से चला आ रहा रहस्य आखिरकार 30 अक्टूबर को सुलझ सकता है। सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर और क्वांटम सुप्रीमेसी के लेखक डॉ. मिचियो काकू ने कहा कि आकाश में रहस्यमयी अंतरतारकीय वस्तु इस बात की पुष्टि करेगी कि यह महज एक चट्टान है या पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन का सबूत है। अगले सप्ताह 3I/ATLAS नामक रहस्यमय अंतरतारकीय पिंड दिखेगा, जिसका आकार लगभग मैनहट्टन के बराबर है।
संदेह
अंतरतारकीय पिंड के पीछे एलियंस होने का संकेत
मिचियो काकू ने एक साक्षात्कार में कहा, "अधिकांश लोगों का मानना है कि यह गहरे अंतरिक्ष से आई एक और चट्टान है, लेकिन यह तीसरी अंतरतारकीय वस्तु है, जिसे हमने कभी रिकॉर्ड किया है।" उन्होंने आगे कहा, "लोगों को संदेह है कि यह कुछ और हो सकता है, संभवतः किसी अन्य सौर मंडल से आया कोई बुद्धिमान आगंतुक।" प्रोफेसर ने बताया कि 3I/ATLAS सूर्य की ओर अपने हाईपरबोलिक पथ और सौरमंडल के सापेक्ष तेज गति के लिए जाना जाता है।
निगरानी
30 अक्टूबर की घटना पर रहेगी निगाहें
काकू के अनुसार, आगामी सप्ताह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पिंड 30 अक्टूबर को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और वैज्ञानिक इस पर बारीकी से नजर रखेंगे कि यह कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने कहा कि अगर, वस्तु ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियमों से परे जाकर अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करती है तो यह संकेत हो सकता है कि कोई बुद्धिमत्ता इसका मार्गदर्शन कर रही है। 3I/ATLAS नामक पिंड की खोज 1 जुलाई को एटलस दूरबीन सिस्टम से की गई थी।