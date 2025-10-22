नए शोध में समाचार के लिए AI पर भरोसा नहीं करने का दावा किया है (तस्वीर: फ्रीपिक)

समाचार के लिए AI पर नहीं कर सकते भरोसा, नए अध्ययन में किया दावा

क्या है खबर?

यूरोपीय प्रसारण संघ (EBU) और BBC ने एक अध्ययन में दावा किया है कि प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अपने लगभग आधे उत्तरों में समाचार कंटेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में 4 सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले AI चैटबॉट- ChatGPT, कोपायलट, जेमिनी और पेरप्लेक्सिटी का परीक्षण किया गया। इन्होंने समाचार घटनाओं के बारे में दिए गए उत्तरों को पैरोडी समझ लिया, गलत तारीखें दे दी या फिर घटनाओं को मनगढ़ंत बना दिया।