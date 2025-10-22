OpenAI एटलस वेब ब्राउजर अभी केवल macOS के लिए उपलब्ध है (तस्वीर: एक्स/@Cointelegraph)

OpenAI एटलस वेब ब्राउजर कैसे डाउनलोड करें? इस तरह कर सकेंगे इस्तेमाल

क्या है खबर?

OpenAI ने अपना वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस लॉन्च कर दिया है, जो एक क्रोमियम-आधारित है, जिसमें ब्राउजिंग अनुभव में ChatGPT को जोड़ा गया है। एटलस असिस्टेंस को सारांश, टास्क पूरा करने, विश्लेषण और लेखन में सहायता के लिए सीधे वेब पेजों से जुड़ने की अनुमति देता है। यह ब्राउजर अब दुनियाभर में उपलब्ध है और फिलहाल ऐपल के macOS पर चलाया जा सकता है। आइये जानते हैं OpenAI एटलस वेब ब्राउजर को डाउनलोड करने का क्या तरीका है।