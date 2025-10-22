OpenAI एटलस वेब ब्राउजर कैसे डाउनलोड करें? इस तरह कर सकेंगे इस्तेमाल
क्या है खबर?
OpenAI ने अपना वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस लॉन्च कर दिया है, जो एक क्रोमियम-आधारित है, जिसमें ब्राउजिंग अनुभव में ChatGPT को जोड़ा गया है। एटलस असिस्टेंस को सारांश, टास्क पूरा करने, विश्लेषण और लेखन में सहायता के लिए सीधे वेब पेजों से जुड़ने की अनुमति देता है। यह ब्राउजर अब दुनियाभर में उपलब्ध है और फिलहाल ऐपल के macOS पर चलाया जा सकता है। आइये जानते हैं OpenAI एटलस वेब ब्राउजर को डाउनलोड करने का क्या तरीका है।
डाउनलोड
ऐसे डाउनलोड करें एटलस
OpenAI के ChatGPT आधारित वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करने के लिए मैके पर कोई भी ब्राउजर खोलें और chatgpt.com/atlas पर जाएं। इसमें जाकर आपको macOS के लिए उपलब्ध इंस्टॉलर फाइल (.dmg फॉर्मेट) को डाउनलोड करना है। अब इस फाइल को खोलें और एटलस ऐप को ऐप्लिकेशन फोल्डर में ले जाएं। इसमें से एटलस को लॉन्च करें और सेटअप प्रक्रिया शुरू करें। अभी यह macOS के लिए मुफ्त में उपलब्ध है और जल्द विंडोज, iOS और एंड्रॉयड के लिए भी आएगा।
इस्तेमाल
कैसे करें एटलस वेब ब्राउजर का उपयोग?
ब्राउजर लॉन्च करने के बाद किसी मौजूदा ChatGPT अकाउंट से साइन-इन करें। प्रॉम्प्ट मिलने पर अपने मौजूदा ब्राउजर से बुकमार्क, पासवर्ड और हिस्ट्री इंपोर्ट करें। वैकल्पिक रूप से एटलस को उसकी सेटिंग से डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में सेट करें। इसके बाद आप ब्राउजिंग शुरू कर सकते हैं और वेब कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए ChatGPT साइडबार या नए टैब क्वेरी फील्ड का उपयोग करें। इससे आप सर्च, कंटेंट राइटिंग और सारांश जैसे काम आसानी कर सकते हैं।