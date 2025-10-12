व्हाट्सऐप वीडियो कॉल के लिए बैकग्राउंड बदलने की सुविधा मिलती है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

बैकग्राउंड बदलकर व्हाट्सऐप वीडियो कॉल बना सकते हैं मजेदार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर वॉयस के साथ-साथ वीडियो कॉल की सुविधा भी मिलती है। कई लोग इसका उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गोपनीयता उजागर होने का खतरा भी रहता है। वीडियो कॉल आस-पास की जगह देखकर कोई भी आपकी लोकेशन का पता लगा सकता है। ऐप ने इस समस्या को दूर करने के लिए बैकग्राउंड बदलने और फिल्टर लगाने की सुविधा दी है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप वीडियो कॉल में बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं।