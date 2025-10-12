बैकग्राउंड बदलकर व्हाट्सऐप वीडियो कॉल बना सकते हैं मजेदार, जानिए कैसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप पर वॉयस के साथ-साथ वीडियो कॉल की सुविधा भी मिलती है। कई लोग इसका उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गोपनीयता उजागर होने का खतरा भी रहता है। वीडियो कॉल आस-पास की जगह देखकर कोई भी आपकी लोकेशन का पता लगा सकता है। ऐप ने इस समस्या को दूर करने के लिए बैकग्राउंड बदलने और फिल्टर लगाने की सुविधा दी है। आइये जानते हैं व्हाट्सऐप वीडियो कॉल में बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं।
बैकग्राउंड
ये मिलेंगे बैकग्राउंड के विकल्प
यूजर इन सुविधाओं के साथ अपनी प्राइवेसी और वीडियो कॉलिंग को ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड बदलने के साथ फिल्टर ऐड करने का विकल्प मिलता है। वीडियो कॉल के दौरान वार्म, कूल, ब्लैक एंड व्हाइट, लाइट लीक, ड्रीमी, प्रिज्म लाइट, फिशआई, विंटेज टीवी, फ्रॉस्टेड ग्लास और डुओ टोन जैसे फिल्टर जोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लर, लिविंग रूम, ऑफिस, कैफे, पेबल्स, फूडी, स्मूश, बीच, सनसेट, सेलिब्रेशन और फॉरेस्ट जैसे बैकग्राउंड मिलेंगे।
तरीका
किस तरह से बदलें बैकग्राउंड?
वीडियो कॉल शुरू करने के लिए 'एन्हांसमेंट' आइकन ढूंढें और उस पर टैप करें। नीचे 'बैकग्राउंड्स' सेक्शन में विभिन्न विकल्पों में से अपना पसंदीदा बैकग्राउंड चुनें और लागू करने के लिए उस पर टैप करें। कॉल में मजेदार तड़का लगाने के लिए, 'इफेक्ट्स' विकल्प ढूंढें और उसे लागू करें। इसके अलावा, आप दिए गए विकल्पों में से ब्यूटी 'फिल्टर्स' भी जोड़ सकते हैं और उन्हें टैप करके लागू कर सकते हैं। इस तरह कोई भी आपकी लोकेशन नहीं पकड़ पाएगा।