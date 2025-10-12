ICAI की देश के AI मॉडल के लिए वित्तीय डाटा देने की योजना
क्या है खबर?
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के लिए सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय और आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराएगा। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ बातचीत कर रहा है। मंत्रालय देश के अपने बड़े भाषा मॉडल (LLM) विकसित करने पर काम कर रहा है। ICAI कराधान और वित्तीय मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके 4 लाख से ज्यादा सदस्य हैं।
आंकड़े
ICAI के पास हैं ऐसे आंकड़े
ICAI के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि संस्थान भारत में विकसित किए जाने वाले LLM को सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय और आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार, संस्थान के पास सूचीबद्ध कंपनियों का उनकी बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट जैसा डाटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत का संप्रभु AI मॉडल अगले साल फरवरी में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट से पहले तैयार होने की उम्मीद है।
AI का इस्तेमाल
ऑडिट कार्यों में हो रहा AI का इस्तेमाल
ICA ने अपने सदस्यों को ऑडिटिंग कार्यों में मदद करने के लिए अपनी गतिविधियों में AI का उपयोग शुरू कर दिया है। इसके अलावा, यह तकनीक दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमैटिक कर सकता है, निरंतर ऑडिटिंग को सक्षम कर सकता है और धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम के लिए डाटा विश्लेषण कर सकता है। संस्था के पदाधिकारी ने यह भी कहा कि संस्थान ऑनलाइन और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के तरीकों पर काम कर रहा है।