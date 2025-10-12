ICAI की देश के AI मॉडल के लिए वित्तीय डाटा देने की योजना 

आंकड़े

ICAI के पास हैं ऐसे आंकड़े

ICAI के वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया कि संस्थान भारत में विकसित किए जाने वाले LLM को सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय और आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। उनके अनुसार, संस्थान के पास सूचीबद्ध कंपनियों का उनकी बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट जैसा डाटा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत का संप्रभु AI मॉडल अगले साल फरवरी में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट से पहले तैयार होने की उम्मीद है।