AI टूल्स से घर बैठे कर सकते हैं कमाई, जानिए क्या हैं तरीके
क्या है खबर?
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दौर शुरू हो गया। इससे जुड़े कई टूल्स रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। इतना ही नहीं ये आपको घर बैठे कमाई का मौका भी देते हैं। आप बिना किसी प्रशिक्षण के इस तकनीक के माध्यम से कंटेंट तैयार कर बेच सकते हैं। यह काम आप चंद मिनटों में कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे फ्री AI टूल्स और इनसे कमाई करने के तरीके के बारे में बता रहे हैं।
टूल्स
कौनसे हैं ये फ्री टूल्स?
AI से कमाई का सबसे आसान काम कंटेंट जेनरेट करना है। आप इमेज बनाने से लेकर वीडियो एडिट करने और डाटा एनालिसिस, वेबसाइट डिजाइन और कोडिंग का काम कर सकते हैं। कंटेंट लेखन के लिए ChatGPT, ग्रामरली, इमेज डिजाइन के लिए कैनवा AI, लियोनार्डो AI, वीडियो एडिटिंग में रनवे ML, पिक्टोरी और वॉयसओवर के लिए इलेवनलैब्स (फ्री ट्रायल), TTS लैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग/वेबसाइट के लिए गिटहब कोपायलट (फ्री ट्रायल), रिप्लाईट, डेटा/एक्सल में ChatGPT, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट उपयोगी होंगे।
फ्रीलांसिंग
कैसे होगी फ्रीलांसिंग से कमाई?
फ्रीलांसिंग: कमाई करने के लिए सबसे पहले फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएं। इसके बाद AI टूल्स से कंटेंट लेखन, लोगो डिजाइन या सोशल मीडिया पोस्ट बनाएं। इसके बाद नमूना पोर्टफोलियो तैयार करें और गिग्स अपलोड करें। आखिर में क्लाइंट्स से बात करके काम शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल: आप इन टूल्स की मदद से स्क्रिप्ट लिखने, वॉयस ओवर और वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यूट्यूब पर चैनल बनाकर कमाई शुरू कर सकते हैं।
वीडियो
बना सकते हैं रील्स और शॉर्ट वीडियो
E-बुक/कोर्सेज: ChatGPT से किसी विषय पर E-बुक या कोर्स कंटेंट तैयार करें और कैनवा या गूगल डॉक्स में डिजाइन करें। इसके बाद तैयार E-बुक/कोर्सेज को गमरोड, इंस्टामोजो या अमेजन किंडल पर बेचें। रील्स/शॉर्ट वीडियो: टूल्स की मदद से स्क्रिप्ट लिखकर इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इन पर मिलने वाले व्यूज से कमाई होगी। एफिलिएट मार्केटिंग: आप टूल्स से ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट में अमेजन, होस्टिंगर जैसी वेबसाइट्स का एफिलिएट लिंक जोड़कर कमीशन पा सकते हैं।