अरट्टई ऐप को व्हाट्ऐप की टक्कर वाला मेड इन इंडिया ऐप बताया जा रहा है

क्या है अरट्टई ऐप, जिसकी मोदी सरकार के मंत्री कर रहे तारीफ?

क्या है खबर?

चेन्नई स्थित जोहो कॉर्पोरेशन ने अरट्टई नाम से एक स्वदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस नाम का तमिल में अर्थ 'आकस्मिक बातचीत' है। इसे व्हाट्सऐप के भारतीय विकल्प बताया जा रहा है। यह ऐप फ्री, यूजरों के अनुकूल, सुरक्षित, विश्वसनीय और मेड इन इंडिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थानीय तकनीक अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वदेशी पहल के तहत इस ऐप का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है।