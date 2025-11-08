गूगल मैप्स पर कर सकते हैं बस टिकट बुक, जानिए किस शहर में मिली सुविधा
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) ने सार्वजनिक परिवहन को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। निगम ने अपनी सेवाओं को गूगल मैप्स के साथ जोड़ दिया है, जिससे यूजर्स सीधे ऐप से बस टिकट बुक कर सकते हैं। नई सुविधा फिलहाल विजयवाड़ा-हैदराबाद मार्ग के लिए उपलब्ध है और भविष्य में इसे अन्य मार्गों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह APSRTC द्वारा अपने रूट/शेड्यूल/आरक्षण-बस डाटा को गूगल के साथ शेयर करके सक्षम की जा रही है।
तरीका
ऐसे कर सकते हैं सुविधा का उपयोग
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने स्मार्टफोन पर गूगल मैप्स खोलें और अपनी यात्रा शुरू करने और गंतव्य का स्थान दर्ज करें। परिवहन के साधन के रूप में 'बस' चुनने के बाद आपको उपलब्ध APSRTC आरक्षण बसों की सूची उनके प्रस्थान समय के साथ दिखाई देगी। 'टिकट बुक करें' बटन आपको अपनी बुकिंग पूरी करने के लिए APSRTC आरक्षण प्लेटफॉर्म या पार्टनर साइट/ऐप पर ले जाएगा। इसके बाद आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।
फायदा
क्या होगा इस सुविधा से फायदा?
APSRTC के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया में जियो-फेंसिंग शामिल है, जो मैप-आधारित टिकट बुकिंग सिस्टम को सक्षम बनाती है। सिस्टम यह पता लगाता है कि यूजर कब बस स्टॉप या डिपो के पास है, या उसका फोन कब बुकिंग या ट्रैकिंग जैसी कुछ सर्विसेज के लिए योग्य क्षेत्र में है। यह यूजर्स के लिए विभिन्न ऐप्स या वेबसाइट्स के बीच स्विच किए बिना अपनी यात्रा की योजना बनाना और टिकट बुक करना आसान बनाता है।