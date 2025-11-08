गूगल मैप्स विजयवाड़ा-हैदराबाद मार्ग पर टिकट बुक की सुविधा देता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

गूगल मैप्स पर कर सकते हैं बस टिकट बुक, जानिए किस शहर में मिली सुविधा

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) ने सार्वजनिक परिवहन को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। निगम ने अपनी सेवाओं को गूगल मैप्स के साथ जोड़ दिया है, जिससे यूजर्स सीधे ऐप से बस टिकट बुक कर सकते हैं। नई सुविधा फिलहाल विजयवाड़ा-हैदराबाद मार्ग के लिए उपलब्ध है और भविष्य में इसे अन्य मार्गों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह APSRTC द्वारा अपने रूट/शेड्यूल/आरक्षण-बस डाटा को गूगल के साथ शेयर करके सक्षम की जा रही है।