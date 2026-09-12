Y कॉम्बिनेटर ने चीनी कंपनियों के नकल करने पर कुछ नहीं करने की दी सलाह

AI डिस्टिलेशन का मतलब है, ज्यादा एडवांस मॉडल्स के आउटपुट से आसान मॉडल्स को तैयार करना। जब यह काम बिना इजाजत के किया जाता है तो इसने काफी विवाद खड़ा कर दिया है।

OpenAI का मानना है कि डीपसीक के V3 और R1 मॉडल आर्किटेक्चर उसके GPT-4 और GPT-4o मॉडल्स से ही बनाए गए हैं। एंथ्रोपिक की भी मूनशॉट AI, डीपसीक और मिनीमैक्स के खिलाफ ऐसी ही शिकायतें हैं।

टैन कहते हैं कि ओपन-वेट मॉडल्स से लोगों को आजादी और उन तक पहुंच मिलनी चाहिए। उनका सोचना है कि नियामकों को AI मॉडल्स कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, इस पर रोक लगाने के बजाय साइबर सुरक्षा, ओपन-वेट और फ्रंटियर मॉडल्स के संतुलन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।