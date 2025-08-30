xAI ने पूर्व इंजीनियर पर दायर किया मुकदमा, बताई यह बड़ी वजह 

xAI ने पूर्व इंजीनियर पर ग्रोक के राज OpenAI तक पहुंचाने का आरोप लगाया गया है

क्या है खबर?

एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI ने कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर पर मुकदमा दायर किया है। उस पर ग्रोक से जुड़े व्यापारिक रहस्यों को चुराकर प्रतिद्वंद्वी OpenAI तक पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर शिकायत में कहा कि जुचेन ली ने इस महीने की शुरुआत में OpenAI में नौकरी पाने के लिए ChatGPT की सुविधाओं को बेहतर बनाने वाली अत्याधुनिक AI तकनीकों से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराई थी।