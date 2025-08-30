xAI ने पूर्व इंजीनियर पर दायर किया मुकदमा, बताई यह बड़ी वजह 

xAI ने पूर्व इंजीनियर पर दायर किया मुकदमा, बताई यह बड़ी वजह
क्या है खबर?
एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप xAI ने कंपनी के एक पूर्व इंजीनियर पर मुकदमा दायर किया है। उस पर ग्रोक से जुड़े व्यापारिक रहस्यों को चुराकर प्रतिद्वंद्वी OpenAI तक पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दायर शिकायत में कहा कि जुचेन ली ने इस महीने की शुरुआत में OpenAI में नौकरी पाने के लिए ChatGPT की सुविधाओं को बेहतर बनाने वाली अत्याधुनिक AI तकनीकों से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुराई थी।
आरोप
इंजीनियर पर लगा यह आरोप
मुकदमे में कहा है कि ली ने पिछले साल xAI के लिए एक इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने ग्रोक को प्रशिक्षित और विकसित करने में मदद की। कंपनी ने कहा कि ली ने जुलाई में OpenAI से नौकरी पाने और xAI के 0.7 करोड़ डॉलर (61 करोड़ रुपये) के शेयर बेचने के बाद उसके व्यापारिक रहस्यों को उजागर कर दिया। इससे ChatGPT को नए AI और कल्पनाशील फीचर्स के साथ मजबूत किया जा सकता है।
स्वीकार
इंजीनियर ने स्वीकार किया यह अपराध
इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि ली ने 14 अगस्त को एक बैठक के दौरान कंपनी की फाइलें चुराने और अपनी पहचान छिपाने की बात स्वीकार की। इसके बाद में कंपनी को उनके टूल्स पर अतिरिक्त चोरी की गई सामग्री मिली, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया था। मस्क की AI कंपनी ने अदालत से आर्थिक हर्जाना और ली के OpenAI में जाने पर रोक लगाने के लिए स्टे आदेश जारी करने की मांग की है।