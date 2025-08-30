एनवीडिया की ओर से दायर चोरी का कोड इस्तेमाल करने की याचिक खारिज हो गई है (तस्वीर: एक्स/@StockSavvyShay)

एनवीडिया को चोरी के कोड मामले में करना होगा मुकदमे का सामना, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

चिप निर्माता एनवीडिया को ऑटोमोबाइल कंपनी का डाटा चोरी करने के मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। उसके एक इंजीनियर ने अनजाने में ऑटोनॉमस ड्राइविंग ड्रेड के रहस्यों का खुलासा कर दिया था, जो उसने अपने पूर्व नियोक्ता से चुराए थे। कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि कंपनी को यूरोपीय ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी व्यवसाय से लिए गए गोपनीय डाटा से लाभ हुआ। इसके पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हैं, जिससे विवाद को जूरी के पास भेजना उचित होगा।