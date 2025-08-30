एनवीडिया को चोरी के कोड मामले में करना होगा मुकदमे का सामना, जानिए क्या है मामला 

LOADING...
एनवीडिया की ओर से दायर चोरी का कोड इस्तेमाल करने की याचिक खारिज हो गई है (तस्वीर: एक्स/@StockSavvyShay)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Aug 30, 2025
11:27 am
क्या है खबर?

चिप निर्माता एनवीडिया को ऑटोमोबाइल कंपनी का डाटा चोरी करने के मामले में मुकदमे का सामना करना होगा। उसके एक इंजीनियर ने अनजाने में ऑटोनॉमस ड्राइविंग ड्रेड के रहस्यों का खुलासा कर दिया था, जो उसने अपने पूर्व नियोक्ता से चुराए थे। कैलिफोर्निया के एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि कंपनी को यूरोपीय ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी व्यवसाय से लिए गए गोपनीय डाटा से लाभ हुआ। इसके पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हैं, जिससे विवाद को जूरी के पास भेजना उचित होगा।

मामला 

क्या है मामला?

एनवीडिया और पेरिस स्थित वेलेओ SE की एक जर्मन यूनिट मर्सिडीज-बेंज के लिए एक परियोजना पर एक साथ काम कर रही थी, जब वेलेओ के इंजीनियरों में से एक 2021 में एनवीडिया में शामिल हो गया था। 2023 में एनवीडिया के खिलाफ दायर एक मुकदमे के अनुसार, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वेलेओ के कर्मचारियों ने इंजीनियर की स्क्रीन पर अपनी कंपनी की स्रोत कोड फाइल्स को पहचान लिया और विंडो बंद करने से पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिया।

याचिका 

एनवीडिया की याचिका खारिज

पूर्व अदालती दस्तावेज में, एनवीडिया ने इस आरोप का खंडन किया था कि उसने चुराए गए डाटा का इस्तेमाल अपनी पार्किंग असिस्ट तकनीक विकसित करने के लिए किया था। उसने बताया कि जर्मनी में व्यावसायिक गोपनीयता के उल्लंघन का दोषी ठहराए गए इंजीनियर मोहम्मद मोनिरुज्जमां द्वारा परियोजना के लिए किए गए सभी काम रोक दिए और उसे नौकरी से निकाल दिया। अब अमेरिकी ने वेलियो के मुकदमे को खारिज करने के एनवीडिया की याचिका को खारिज कर दिया है।