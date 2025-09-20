xAI ने लॉन्च किया ग्रोक 4 फास्ट, पिछले मॉडल से क्या है अलग?
क्या है खबर?
एलन मस्क के स्वामित्व वाली xAI ने ग्रोक 4 फास्ट नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जारी किया है, जिसे ग्रोक 4 सिस्टम का एक किफायती वर्जन बताया है। कंपनी ने कहा कि यह मॉडल एंटरप्राइज और उपभोक्ता दोनों तरह के एप्लिकेशंस के लिए डिजाइन गया है, जो तर्क और गैर-तर्क क्षमताओं को एक ही ढांचे में जोड़ता है। उसके अनुसार, यह ग्रोक 4 की तुलना में औसतन 40 फीसदी कम 'थिंकिंग टोकन' का उपयोग करता है।
प्रदर्शन
बेंचमार्क पर कैसा रहा इस मॉडल का प्रदर्शन?
आर्टिफिशियल एनालिसिस की समीक्षा ने कम लागत-प्रदर्शन अनुपात की पुष्टि की है, जिससे पता चला कि इसको ग्रोक 4 के समान परिणाम प्राप्त करने के लिए 98 फीसदी तक कम खर्च करना पड़ता है। परिणामों के अनुसार, नए मॉडल ने GPQA डायमंड टेस्ट में 85.7 फीसदी, AIME 2025 पर 92 फीसदी और HMMT 2025 पर 93.3 फीसदी का प्रदर्शन किया, जो ग्रोक 4 के प्रदर्शन से मिलता-जुलता है। मॉडल ने कोड निष्पादन और खोज-आधारित बेंचमार्क में भी सुधार किया।
उपलब्धता
किन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा मॉडल?
xAI ने बताया कि ग्रोक 4 फास्ट अब सभी यूजर्स के लिए ग्राक डॉट कॉम के साथ-साथ iOS और एंड्रॉयड ऐप्स पर भी उपलब्ध है। इसे ओपनराउटर, वर्सेल AI गेटवे जैसे प्लेटफॉर्म और xAI API के जरिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीमित समय के लिए यह मॉडल ओपनराउटर और वर्सेल पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। मॉडल 2 वर्जन- रीजनिंग और नॉन-रीजनिंग में उपलब्ध हैं। दोनों ही 20 लाख टोकन सीमा का समर्थन करते हैं।