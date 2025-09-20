xAI ने ग्रोक 4 का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

xAI ने लॉन्च किया ग्रोक 4 फास्ट, पिछले मॉडल से क्या है अलग?

क्या है खबर?

एलन मस्क के स्वामित्व वाली xAI ने ग्रोक 4 फास्ट नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल जारी किया है, जिसे ग्रोक 4 सिस्टम का एक किफायती वर्जन बताया है। कंपनी ने कहा कि यह मॉडल एंटरप्राइज और उपभोक्ता दोनों तरह के एप्लिकेशंस के लिए डिजाइन गया है, जो तर्क और गैर-तर्क क्षमताओं को एक ही ढांचे में जोड़ता है। उसके अनुसार, यह ग्रोक 4 की तुलना में औसतन 40 फीसदी कम 'थिंकिंग टोकन' का उपयोग करता है।