जेमिनी के नैनो बनाना AI से व्हाट्सऐप पर बना सकते हैं तस्वीरें, जानिए तरीका 

तरीका

व्हाट्सऐप पर नैनो बनाना का इस्तेमाल कैसे करें?

व्हाट्सऐप पर जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल का उपयोग करने के लिए गूगल AI स्टूडियो या जेमिनी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर्स सीधे परप्लेक्सिटी AI बॉट से चैट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चैट शुरू करने के लिए +1 (833) 436-3285 पर मैसेज भेजें, जिसके बाद आपको नैनो बनाना इंजन का एक्सेस मिल जाएगा। यहां आप अपनी तस्वीर साझा करके प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और यह AI मॉडल बेहद सटीक और रियलिस्टिक तस्वीरें तैयार कर देगा।