जेमिनी के नैनो बनाना AI से व्हाट्सऐप पर बना सकते हैं तस्वीरें, जानिए तरीका
क्या है खबर?
गूगल जेमिनी का नैनो बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंजन इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस AI के जरिए लोग बढ़ी संख्या में शानदार फोटो और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। अब परप्लेक्सिटी ने व्हाट्सऐप पर नैनो बनाना लाकर इसे और आसान बना दिया है। इससे लोग सीधे व्हाट्सऐप पर AI का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पसंद की तस्वीरें, क्रिएटिव कंटेंट और एडिटिंग करने में शामिल हो सकते हैं।
तरीका
व्हाट्सऐप पर नैनो बनाना का इस्तेमाल कैसे करें?
व्हाट्सऐप पर जेमिनी के नैनो बनाना मॉडल का उपयोग करने के लिए गूगल AI स्टूडियो या जेमिनी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है। यूजर्स सीधे परप्लेक्सिटी AI बॉट से चैट करके इसका लाभ उठा सकते हैं। चैट शुरू करने के लिए +1 (833) 436-3285 पर मैसेज भेजें, जिसके बाद आपको नैनो बनाना इंजन का एक्सेस मिल जाएगा। यहां आप अपनी तस्वीर साझा करके प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और यह AI मॉडल बेहद सटीक और रियलिस्टिक तस्वीरें तैयार कर देगा।
अन्य
परप्लेक्सिटी बॉट में हैं अन्य AI टूल्स
गूगल इस इंजन के लिए सीमित मुफ्त उपयोग देती है, जबकि सशुल्क ग्राहकों को अधिक पहुंच मिलती है। हालांकि, परप्लेक्सिटी ने स्पष्ट नहीं किया कि व्हाट्सऐप पर नैनो बनाना का उपयोग मुफ्त है या इसके लिए भुगतान करना होगा। व्हाट्सऐप पर सुविधा आने से और लोग इस ट्रेंड में शामिल होंगे। इसके अलावा, परप्लेक्सिटी बॉट न केवल नैनो बनाना बल्कि अन्य AI टूल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।