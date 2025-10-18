एक्स पर यूजर की पसंद के हिसाब से फीड देगा ग्रोक, एलन मस्क ने दी जानकारी

मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा, "एक्स रिकमंडेशन सिस्टम बहुत तेजी से विकसित हो रही है। हमारा लक्ष्य 4 से 6 सप्ताह के भीतर सभी ह्यूरिस्टिक्स को हटाना है।" ग्रोक अपने रिकमंडेशन फंक्शन के तहत प्रतिदिन 10 करोड़ से ज्यादा पोस्ट और वीडियो को प्रोसेस करेगा। इस सिस्टम का उद्देश्य स्थिर नियमों या मैनुअल ट्यूनिंग पर निर्भर रहने के बजाय सीधे यूजर्स के व्यवहार और कंटेंट के रुझानों से सीखना है।

फायदा

नए अकाउंट वालों को भी होगा फायदा

टेस्ला के मालिक ने सुझाव दिया कि इस दृष्टिकोण से एक्स द्वारा प्रासंगिक सामग्री को प्रस्तुत करने के तरीके में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक जुड़ाव क्षमता वाले पोस्ट व्यापक दर्शकों तक पहुंचें, जिनमें छोटे या नए अकाउंट वाले लोग भी शामिल हैं। आगामी अपडेट में नए यूजर्स कंट्रोल भी शामिल होंगे, जिससे वे फीड को समायोजित कर सकेंगे। यूजर्स ग्रोक से पूछकर अस्थायी या स्थायी रूप से जो देखते हैं उसे ठीक कर सकेंगे।