व्हाट्सऐप पर स्पैम पर लगाम लगाने की योजना बना रहा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप पर अजनबियों के मैसेज की संख्या होगी सीमित, जानिए क्यों उठाया कदम

क्या है खबर?

मेटा स्पैम मैसेज पर लगाम लगाने के लिए व्हाट्सऐप के लिए एक परीक्षण कर रही है। वह लोगों और व्यवसायों की ओर से उन अजनबियों को भेजे जाने वाले मासिक मैसेज की संख्या सीमित कर रही है, जो जवाब नहीं देते। यह बदलाव हाल के सालों में प्लेटफॉर्म पर आने वाले अनचाहे मैसेज पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे आपको उन मैसेज से छुटकारा मिलेगा, जिनसे आपकी ऐप का इनबॉक्स भरा पड़ा होता है।