LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / व्हाट्सऐप पर अजनबियों के मैसेज की संख्या होगी सीमित, जानिए क्यों उठाया कदम 
व्हाट्सऐप पर अजनबियों के मैसेज की संख्या होगी सीमित, जानिए क्यों उठाया कदम 
व्हाट्सऐप पर स्पैम पर लगाम लगाने की योजना बना रहा है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

व्हाट्सऐप पर अजनबियों के मैसेज की संख्या होगी सीमित, जानिए क्यों उठाया कदम 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Oct 18, 2025
12:03 pm
क्या है खबर?

मेटा स्पैम मैसेज पर लगाम लगाने के लिए व्हाट्सऐप के लिए एक परीक्षण कर रही है। वह लोगों और व्यवसायों की ओर से उन अजनबियों को भेजे जाने वाले मासिक मैसेज की संख्या सीमित कर रही है, जो जवाब नहीं देते। यह बदलाव हाल के सालों में प्लेटफॉर्म पर आने वाले अनचाहे मैसेज पर लगाम लगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे आपको उन मैसेज से छुटकारा मिलेगा, जिनसे आपकी ऐप का इनबॉक्स भरा पड़ा होता है।

प्रभाव 

किस पर पड़ेगा असर?

टेकक्रंच के अनुसार, मेटा आगामी महिनों में कई देशों में इस परीक्षण को शुरू करने की योजना बना रही है, हालांकि उसने अभी तक मैसेज की सटीक सीमा का खुलासा नहीं किया है। इसके तहत पढ़ा नहीं गया मैसेज यूजर्स के मासिक कोटे में गिना जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव कभी-कभार चैट करने वाले आम यूजर्स को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों और व्यवसायों को लक्षित करेगा, जो बार-बार बल्क मैसेज या स्पैम कॉन्टैक्ट्स भेजते हैं।

प्रयास 

स्पैम पर लगाम लगाने के लिए पहले भी हो चुके हैं प्रयास

दुनियाभर में 3 अरब से ज्यादा यूजर्स वाला व्हाट्सऐप, राजनीतिक अभियानों, मार्केटिंग नोटिफिकेशन और धोखाधड़ी वाली स्कीम्स का केंद्र बन गया है। मेटा ने स्पैम पर लगाम लगाने के लिए मैसेज फॉरवर्डिंग लिमिट और क्लिक-टू-चैट रिपोर्टिंग टूल जैसी सुविधाएं शुरू की, लेकिन समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह नया प्रतिबंध ऐसे समय लाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म यूजरनेम सपोर्ट जैसा अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है।