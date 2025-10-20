एक्स यूजर्स जल्द ही खरीद सकेंगे निष्क्रिय यूजरनेम, कंपनी शुरू कर रही नई सुविधा
लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने प्रीमियम प्लस और प्रीमियम बिजनेस यूजर्स के लिए नया हैंडल मार्केटप्लेस शुरू किया है। इस सुविधा से सब्सक्राइबर्स निष्क्रिय यूजरनेम खरीद सकेंगे। कंपनी हैंडल को 2 (प्राथमिकता और दुर्लभ) हिस्सों में बांटने जा रही है। प्राथमिकता वाले हैंडल, जिनमें पूरे नाम या शब्दों वाले वाक्यांश शामिल हैं, पात्र यूजर्स को मुफ्त में मिलेंगे, जबकि दुर्लभ हैंडल की कीमत काफी अधिक हो सकती है।
दुर्लभ हैंडल से होगी बड़ी कमाई
एक्स के दुर्लभ हैंडल की बड़ी खासियत है कि ये बहुत महंगे हो सकते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपये से लेकर 8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह योजना एक बार का ऑफर नहीं होगी, बल्कि लगातार चलने वाली सशुल्क सेवा होगी। इस सुविधा का उद्देश्य यूजर्स को प्रीमियम सदस्यता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नया हैंडल मिलने के बाद पुराना हैंडल फ्रीज हो जाएगा और भविष्य में रीडायरेक्ट का विकल्प भी जोड़ा जा सकता है।
सदस्यता घटाने पर जाएगा हैंडल
अगर कोई यूजर अपनी प्रीमियम सदस्यता घटा देता है, तो वह अपना प्रीमियम हैंडल खो देगा और उसका अकाउंट फिर से पुराने यूजरनेम पर लौट आएगा। यह कदम एक्स के मालिक एलन मस्क द्वारा प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन से राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक और कोशिश है। इसके साथ ही, यह सवाल भी उठाता है कि भविष्य में ऑनलाइन पहचान कितनी कीमती बन जाएगी, जहां एक यूजरनेम भी स्टेटस सिंबल बन सकता है।