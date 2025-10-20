एक्स यूजर्स जल्द ही खरीद सकेंगे निष्क्रिय यूजरनेम, कंपनी शुरू कर रही नई सुविधा

कमाई

दुर्लभ हैंडल से होगी बड़ी कमाई

एक्स के दुर्लभ हैंडल की बड़ी खासियत है कि ये बहुत महंगे हो सकते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपये से लेकर 8 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह योजना एक बार का ऑफर नहीं होगी, बल्कि लगातार चलने वाली सशुल्क सेवा होगी। इस सुविधा का उद्देश्य यूजर्स को प्रीमियम सदस्यता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। नया हैंडल मिलने के बाद पुराना हैंडल फ्रीज हो जाएगा और भविष्य में रीडायरेक्ट का विकल्प भी जोड़ा जा सकता है।