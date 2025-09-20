एक्स टाइमलाइन नवंबर में AI से संचालित होगी (तस्वीर: अनस्प्लैश)

नवंबर तक AI पर आधारित हो जाएगी एक्स टाइमलाइन, एलन मस्क ने दी जानकारी

क्या है खबर?

एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा। वर्तमान में आपकी एक्स टाइमलाइन कभी-कभी बेतरतीब वायरल पोस्ट या ऐसे कंटेंट से भरी होती है, जिसे आप देखना नहीं चाहते। इस समस्या को हल करने के लिए मस्क ने एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत नवंबर या दिसंबर तक आपका फीड एक्स के AI चैटबॉट ग्रोक का उपयोग करके पूरी तरह से AI-संचालित हो जाएगा।