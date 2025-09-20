नवंबर तक AI पर आधारित हो जाएगी एक्स टाइमलाइन, एलन मस्क ने दी जानकारी
क्या है खबर?
एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित होगा। वर्तमान में आपकी एक्स टाइमलाइन कभी-कभी बेतरतीब वायरल पोस्ट या ऐसे कंटेंट से भरी होती है, जिसे आप देखना नहीं चाहते। इस समस्या को हल करने के लिए मस्क ने एक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत नवंबर या दिसंबर तक आपका फीड एक्स के AI चैटबॉट ग्रोक का उपयोग करके पूरी तरह से AI-संचालित हो जाएगा।
पोस्ट
एलन मस्क ने दी यह जानकारी
इस बदलाव को लेकर एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, "नवंबर तक यह एल्गोरिदम पूरी तरह से AI-संचालित हो जाएगा और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।" इसके अलावा, उन्होंने बताया कि एल्गोरिदम को हर 2 सप्ताह में ओपन-सोर्स किया जाएगा, जिससे डेवलपर्स और यूजर्स यह देख पाएंगे कि आपका फीड कैसे क्यूरेट किया जाता है। उन्होंने आगे कहा, "नवंबर या दिसंबर तक आप ग्रोक से पूछकर अपने फीड को डायनामिक रूप से एडजस्ट कर पाएंगे।"
फायदा
बदलाव से क्या होगा फायदा?
एक्स की उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने एक पोस्ट में कहा कि हमारा लक्ष्य आपके एक्स फीड को आपके लिए ज्यादा व्यक्तिगत और प्रासंगिक बनाना है। उन्होंने बताया कि आपको अपनी रुचियों से संबंधित पोस्ट देखने और शेयर करने और समान रुचियों वाले लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। बियर ने कहा कि अगर, आपकी टाइमलाइन बेतरतीब चीजें दिखा रही है तो इसका मतलब है कि आपके अकाउंट ने अभी तक आपकी प्राथमिकताओं को 'समझा' नहीं है।