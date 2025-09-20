व्हाट्सऐप में यूजर्स लिंक कर सकेंगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल, जल्द आएगा नया फीचर
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी फेसबुक के लिए एक नया फीचर पेश करने की योजना बना रही है, जिसके तहत यूजर्स अपने फेसबुक अकाउंट को व्हाट्सऐप से लिंक कर सकेंगे। यह फीचर एंड्रॉयड के लेटेस्ट बीटा वर्जन v2.25.26.12 में देखा गया है। जारी होने के बाद, यूजर्स अपने व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर फेसबुक आइकन और हैंडल दिखा सकेंगे, जैसे इंस्टाग्राम लिंक की सुविधा मिलती है।
खासियत और यूजर कंट्रोल
यह फीचर पूरी तरह वैकल्पिक है, यानी यूजर्स चाहें तो अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक जोड़ सकते हैं या नहीं। लिंक जोड़ने पर अकाउंट्स सेंटर से इसका सत्यापन होगा। वेरिफाइड प्रोफाइल के साथ फेसबुक आइकन दिखेगा, जो पहचान की पुष्टि करेगा और नकली अकाउंट की संभावना कम करेगा। अगर यूजर चाहे तो बिना वेरिफिकेशन भी लिंक जोड़ सकता है, जिससे सिर्फ सामान्य लिंक और पूरा URL दिखाई देगा, ठीक इंस्टाग्राम लिंक की तरह।
आगे की संभावनाएं
व्हाट्सऐप का यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भविष्य में अन्य प्लेटफॉर्म जैसे एक्स या लिंक्डइन को भी व्हाट्सऐप प्रोफाइल से जोड़ने की सुविधा दी जा सकती है। इससे यूजर्स अपनी ऑनलाइन पहचान कई नेटवर्क पर आसानी से साझा और सत्यापित कर पाएंगे। यह बदलाव मैसेजिंग ऐप को केवल चैटिंग से आगे बढ़ाकर सोशल कनेक्शन का मजबूत साधन बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।