व्हाट्सऐप में यूजर्स लिंक कर सकेंगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल, जल्द आएगा नया फीचर

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:56 pm Sep 20, 202503:56 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म में नए फीचर्स जोड़ती रहती है। अब कंपनी फेसबुक के लिए एक नया फीचर पेश करने की योजना बना रही है, जिसके तहत यूजर्स अपने फेसबुक अकाउंट को व्हाट्सऐप से लिंक कर सकेंगे। यह फीचर एंड्रॉयड के लेटेस्ट बीटा वर्जन v2.25.26.12 में देखा गया है। जारी होने के बाद, यूजर्स अपने व्हाट्सऐप प्रोफाइल पर फेसबुक आइकन और हैंडल दिखा सकेंगे, जैसे इंस्टाग्राम लिंक की सुविधा मिलती है।