एक्स काे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड में कमी देखने को मिल रही है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

एक्स के एंड्राॅयड ऐप इंस्टॉल में आ रही गिरावट, कमाई पर पड़ रहा असर

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स को नए इंस्टॉल के मामले में एंड्रॉयड डिवाइस पर संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि ऐप स्टोर पर इसमें इजाफा हो रहा है। ऐप इंटेलिजेंस प्रदाता ऐपफिगर के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में गूगल प्ले स्टोर पर एक्स डाउनलोड में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। दुनियाभर में नए इंस्टॉल में सालाना 44 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि iOS के लिए इंस्टॉल में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है।