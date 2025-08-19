एक्स के एंड्राॅयड ऐप इंस्टॉल में आ रही गिरावट, कमाई पर पड़ रहा असर 

एक्स के एंड्राॅयड ऐप इंस्टॉल में आ रही गिरावट, कमाई पर पड़ रहा असर
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स को नए इंस्टॉल के मामले में एंड्रॉयड डिवाइस पर संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि ऐप स्टोर पर इसमें इजाफा हो रहा है। ऐप इंटेलिजेंस प्रदाता ऐपफिगर के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में गूगल प्ले स्टोर पर एक्स डाउनलोड में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। दुनियाभर में नए इंस्टॉल में सालाना 44 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि iOS के लिए इंस्टॉल में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है।
आंकड़े
कैसे रहे ऐप डाउनलोड के आंकड़े?
टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉयड पर इंस्टॉल में भारी गिरावट ने एक्स की औसत वृद्धि को कम कर दिया है, जिससे जुलाई तक कुल मोबाइल पर डाउनलोड में सालाना 26 फीसदी की कमी आई है। यह जून की तुलना में थोड़ा बेहतर है, जब कुल डाउनलोड में 35 फीसदी की गिरावट आई थी। जुलाई में गूगल प्ले स्टोर पर एक्स को 43.34 लाख डाउनलोड मिले हैं, जबकि ऐप स्टोर पर 39.50 लाख इंस्टॉल मिले हैं।
राजस्व
राजस्व में आ रही गिरावट
यह गिरावट सब्सक्रिप्शन राजस्व पर दबाव डाल रही है। जुलाई में एक्स ने 1.69 करोड़ डॉलर (147 करोड़ रुपये) का राजस्व अर्जित किया, जो मार्च के 1.88 करोड़ डॉलर (164 करोड़ रुपये) से कम था। उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने संकेत दिया कि प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड पर उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है, जहां ऐप बेहद बग वाला है और अक्सर क्रैश हो जाता है। सुधार के लिए 'एंड्रॉयड ड्रीम टीम' की भर्ती की जा रही है।