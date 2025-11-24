एक्स के अकाउंट की जानकारी देने वाले फीचर में आई खामी, जानिए कंपनी ने क्या कहा 

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्वीकार किया है कि कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें जरूर मिली हैं। कंपनी ने अकाउंट कहां बनाया गया था, यह जानकारी भी हटा दी है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि इसका डाटा पूरी तरह से सही नहीं है, खासकर पुराने अकाउंट में यह समस्या ज्यादा है। यूजर्स की शिकायत है कि उनका अकाउंट किस देश में बना यह जानकारी पूरी तरह से गलत प्रदर्शित हो रही है।

कारण

इन कारणों से दिख रही गलत जानकारी

जानकारों का मानना है कि गलत डाटा के कई कारण हो सकते हैं, जो लोग यात्रा करते हैं या जिनके कर्मचारी दुनियाभर में फैले हैं, वे कम से कम अस्थायी रूप से अपनी वास्तविक जगह से कहीं और स्थित दिखाई दे सकते हैं। अगर, कोई VPN इस्तेमाल करता है तो इससे एक्स पर उनकी लोकेशन के दिखने पर असर पड़ सकता है, जबकि कुछ पुराने IP एड्रेस भी हो सकते हैं। इस फीचर को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आईं।