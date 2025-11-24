एक्स के अकाउंट की जानकारी देने वाले फीचर में आई खामी, जानिए कंपनी ने क्या कहा 

LOADING...
एक्स के अबाउट दिस अकाउंट फीचर को लेकर यूजर शिकायत कर रहे हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 24, 2025
10:42 am
क्या है खबर?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अकाउंट की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए शुरू किए फीचर में गड़बड़ी सामने आई हैं। इसको लेकर कंपनी की उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन मंगलवार तक उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। 'अबाउट दिस अकाउंट' फीचर में अकाउंट किस देश से बनाया गया, कितनी बार अपना यूजरनेम बदला गया, कब बनाया गया और यूजर ने एक्स ऐप कैसे डाउनलोड किया जैसी जानकारी दिखाता है।

गड़बड़ी 

यह गड़बड़ी आई सामने

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्वीकार किया है कि कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें जरूर मिली हैं। कंपनी ने अकाउंट कहां बनाया गया था, यह जानकारी भी हटा दी है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि इसका डाटा पूरी तरह से सही नहीं है, खासकर पुराने अकाउंट में यह समस्या ज्यादा है। यूजर्स की शिकायत है कि उनका अकाउंट किस देश में बना यह जानकारी पूरी तरह से गलत प्रदर्शित हो रही है।

कारण 

इन कारणों से दिख रही गलत जानकारी 

जानकारों का मानना है कि गलत डाटा के कई कारण हो सकते हैं, जो लोग यात्रा करते हैं या जिनके कर्मचारी दुनियाभर में फैले हैं, वे कम से कम अस्थायी रूप से अपनी वास्तविक जगह से कहीं और स्थित दिखाई दे सकते हैं। अगर, कोई VPN इस्तेमाल करता है तो इससे एक्स पर उनकी लोकेशन के दिखने पर असर पड़ सकता है, जबकि कुछ पुराने IP एड्रेस भी हो सकते हैं। इस फीचर को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आईं।