टिम कुक 2026 के मध्य तक बने रहेंगे ऐपल के CEO, रिपोर्ट में किया दावा 

फाइनेंशियल टाइम्स (FT) ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि ऐपल अगले साल ही टिम कुक की जगह नया CEO नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन का कहना है कि यह इतनी जल्दी नहीं होगा। उनका दावा है कि ये खबरें सरासर झूठी हैं, हालांकि कंपनी कुक के अंतिम सेवानिवृत्ति की योजना बना रही है, लेकिन 2026 में ऐसा होने की संभावना नहीं है।

दावा

इस कारण फैलाई गई पद छोड़ने की खबर

गुरमन ने लिखा, "हाल के सप्ताहों में मैंने जो देखा है, उसके आधार पर नहीं लगता कि अगले साल के मध्य तक पद छोड़ना संभव है। दरअसल, अगर कुक FT द्वारा बताई गई समय-सीमा में पद छोड़ देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा।" उन्होंने आगे कहा, "कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह खबर ऐपल या कुक के किसी करीबी ने वॉल स्ट्रीट को बदलाव के लिए तैयार करने के लिए रची गई, जो पूरी तरह झूठी थी।"