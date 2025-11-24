LOADING...
टिम कुक 2026 के मध्य तक अपने पद पर बने रह सकते हैं (तस्वीर: एक्स/@prathapgtech)

टिम कुक 2026 के मध्य तक बने रहेंगे ऐपल के CEO, रिपोर्ट में किया दावा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 24, 2025
09:47 am
क्या है खबर?

पिछले कुछ दिनों से ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक के अगले साल पद छोड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। उनकी जगह कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस ले सकते हैं। अब एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुक फिलहाल इतनी जल्दी पद छोड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, वो कम से कम 2026 के मध्य तक अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं।

अगले साल पद छोड़ने की चर्चाओं को बताया अफवाह

फाइनेंशियल टाइम्स (FT) ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि ऐपल अगले साल ही टिम कुक की जगह नया CEO नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन का कहना है कि यह इतनी जल्दी नहीं होगा। उनका दावा है कि ये खबरें सरासर झूठी हैं, हालांकि कंपनी कुक के अंतिम सेवानिवृत्ति की योजना बना रही है, लेकिन 2026 में ऐसा होने की संभावना नहीं है।

इस कारण फैलाई गई पद छोड़ने की खबर 

गुरमन ने लिखा, "हाल के सप्ताहों में मैंने जो देखा है, उसके आधार पर नहीं लगता कि अगले साल के मध्य तक पद छोड़ना संभव है। दरअसल, अगर कुक FT द्वारा बताई गई समय-सीमा में पद छोड़ देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा।" उन्होंने आगे कहा, "कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि यह खबर ऐपल या कुक के किसी करीबी ने वॉल स्ट्रीट को बदलाव के लिए तैयार करने के लिए रची गई, जो पूरी तरह झूठी थी।"