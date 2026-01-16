एक्स हुआ डाउन, ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे यूजर्स
क्या है खबर?
अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन हो गया है। भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों में यूजर्स को इस चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउंडिटेक्टर के अनुसार, आज (16 जनवरी) दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हजारों यूजर्स ने एक्स डाउन होने को लेकर रिपोर्ट किया। भारतीय समयानुसार यूजर्स ने आज रात करीब 08:30 बजे से ही आउटेज को लेकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।
परेशानी
मोबाइल ऐप में आ रही ज्यादा दिक्कतें
अधिकतर यूजर्स (लगभग 56 प्रतिशत) को मोबाइल ऐप में दिक्कतें आ रही हैं, वहीं करीब 33 प्रतिशत ने कहा कि वे एक्स की वेबसाइट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लगभग 10 प्रतिशत ने सर्वर कनेक्टिविटी की समस्याओं का जिक्र किया। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, अमेरिका में 62,000 से ज्यादा यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की रिपोर्ट की। यूनाइटेड किंगडम (UK) में लगभग 11,000 और भारत में 3,000 से ज्यादा समस्याओं की रिपोर्ट की गई।
रिपोर्ट
कुछ दिन पहले भी आई थी समस्या
एक्स ने अभी तक आउटेज के कारण या परेशानी पूरी तरह से कब ठीक होंगी, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। एक्स को पिछली बार 13 जनवरी को एक भी एक आउटेज का सामना करना पड़ा था। उस समय भी यूजर्स को मोबाइल ऐप, वेबसाइट और सर्वर कनेक्शन एक्सेस करने में दिक्कतें आ रही थीं। हालांकि, वह आउटेज 15 मिनट के अंदर ठीक हो गया था।