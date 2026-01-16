एक्स हुआ डाउन

एक्स हुआ डाउन, ऐप और वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे यूजर्स

लेखन Manoj Panchal 09:35 pm Jan 16, 202609:35 pm

क्या है खबर?

अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन हो गया है। भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों में यूजर्स को इस चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउंडिटेक्टर के अनुसार, आज (16 जनवरी) दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हजारों यूजर्स ने एक्स डाउन होने को लेकर रिपोर्ट किया। भारतीय समयानुसार यूजर्स ने आज रात करीब 08:30 बजे से ही आउटेज को लेकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था।