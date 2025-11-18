एक्स डाउन: देशभर में सेवाएं हुई बाधित, ChatGPT-परप्लेक्सिटी समेत कई अन्य वेबसाइट्स भी ठप
क्या है खबर?
सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स की सेवाएं मंगलवार को पूरे भारत अचानक ठप हो गई। इससे यूजर्स को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। डाउनडिटेक्टर पर शाम करीब 5 बजे हजारों शिकायतें आईं। ये समस्याएं परप्लेक्सिटी, ChatGPT और एक्स समेत कई वेबसाइट्स से संबंधित थीं। एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म एक्स समेत किसी भी वेबसाइट ने इस आउटेज के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।
समस्याएं
यूजर्स को आई ये समस्याएं
हजारों यूजर्स ने डाउनडिटेक्टर पर समस्याओं की सूचना देते हुए बताया कि यह गड़बड़ी व्यापक प्रतीत होती है, जिससे वेब वर्जन (x.com) के साथ-साथ एंड्रॉयड और iOS डिवाइस के लिए मोबाइल एप्लिकेशन पर पहुंच प्रभावित हो रही है। यूजर्स ने बताया कि वेबसाइट और ऐप दोनों धीरे-धीरे लोड हो रहे थे। कुछ मामलों में कई बार लॉग-इन करने के प्रयास विफल होने के कारण पेज बिल्कुल भी लोड नहीं हो रहा था। अन्य वेबसाइट्स में भी यही हाल था।
आउटेज
क्लाउडफ्लेयर के आउटेज से जुड़ी है समस्या
यह समस्या क्लाउडफ्लेयर के आउटेज से जुड़ी हुई है, जिससे कंपनी के नेटवर्क बुनियादी ढांचे पर निर्भर वेबसाइट्स के हजारों यूजर्स की सेवाएं बाधित हो गईं। कंपनी के अनुसार, 500 एरर आने के साथ-साथ क्लाउडफ्लेयर डैशबोर्ड और API भी काम नहीं कर रहे। इससे OpenAI, परप्लेक्सिटी, ChatGPT, एक्स और जेमिनी जैसी वेबसाइट्स हैं, जो इस समस्या से प्रभावित हुई हैं। क्लाउडफ्लेयर ने कहा कि वह इस समस्या को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।
बहाल
बहाल हुई एक्स की सेवाएं
एक्स यूजर्स के अनुसार, वे अपने अकाउंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने इस समस्या के बारे में अपडेट देने के लिए अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। उन्होंने बताया कि यह केवल लॉग-इन समस्या नहीं है, बल्कि कई अन्य यूजर्स ने बताया कि वे कोई ट्वीट, पोस्ट का जवाब या टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं या किसी को मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने एक्स की सेवाओं को बहाल कर दिया है।