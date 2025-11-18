LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में दिखाई रुचि, टिप्पणी से मची हलचल 
एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में दिखाई रुचि, टिप्पणी से मची हलचल 
एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में रुचि व्यक्त की है

एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में दिखाई रुचि, टिप्पणी से मची हलचल 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Nov 18, 2025
05:32 pm
क्या है खबर?

एलन मस्क ने अपनी कंपनी के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ग्रोक 4.1 का उपयोग करके ऐपल के वर्चुअल असिस्टेंट सिरी को अपग्रेड करने में सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। यह प्रस्ताव एक्स पर वायरल पोस्ट से प्रेरित था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ऐपल को अपने सिरी को ठीक करने के लिए xAI के ग्रोक का सहारा लेना चाहिए। इस सामान्य पोस्ट पर टिप्पणी से शुरू हुई यह बात जल्द ही नई अटकलों में बदल गई।

पोस्ट 

यूजर के इस पोस्ट पर मस्क ने दिया जवाब

एक्स यूजर @XFreeze ने पोस्ट में लिखा था, "अब समय आ गया है कि ऐपल xAI के साथ मिलकर सिरी को ठीक करे। उस पुराने, बेहद बेकार असिस्टेंट को ग्रोक 4.1 से बदल दो। सिरी सुपर इंटेलिजेंट होने का हकदार है।" मस्क ने इस पोस्ट को नजरअंदाज नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने एक संक्षिप्त टिप्पणी की, "मैं तैयार हूं।" उनके इस जवाब से पता चलता है कि वे ऐपल का सहयोग करने के विचार के लिए तैयार हैं।

प्रतिक्रिया 

यूजर्स ने सिरी को लेकर उड़ाया मजाक 

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद यूजर्स ने सिरी के प्रदर्शन को लेकर चुटकुलों और मीम्स की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें सिरी एक साधारण कमांड पर भी फेल हो गया। 2011 में लॉन्च होने के बाद से ऐपल सिरी की धीमी और गलत कार्यप्रणाली के लिए आलोचना की जाती रही है। दूसरी ओर ग्रोक अपने हास्य, साहसिक व्यक्तित्व और वास्तविक समय के ज्ञान के लिए जाना जाता है।