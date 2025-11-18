एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में रुचि व्यक्त की है

एलन मस्क ने ऐपल सिरी को ठीक करने में दिखाई रुचि, टिप्पणी से मची हलचल

क्या है खबर?

एलन मस्क ने अपनी कंपनी के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल ग्रोक 4.1 का उपयोग करके ऐपल के वर्चुअल असिस्टेंट सिरी को अपग्रेड करने में सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। यह प्रस्ताव एक्स पर वायरल पोस्ट से प्रेरित था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ऐपल को अपने सिरी को ठीक करने के लिए xAI के ग्रोक का सहारा लेना चाहिए। इस सामान्य पोस्ट पर टिप्पणी से शुरू हुई यह बात जल्द ही नई अटकलों में बदल गई।