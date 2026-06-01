WWDC 2026 में पेश हुआ आईपैडOS 27

WWDC 2026: नए सिरी AI के साथ आया आईपैडOS 27, ऐपल ने किए कई बड़े बदलाव

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:00 am Jun 09, 202612:00 am

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने WWDC 2026 में आईपैडOS 27 की घोषणा की है। नए अपडेट में परफॉर्मेंस और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। कंपनी के अनुसार, कई ऐप्स अब पहले की तुलना में 30 प्रतिशत तक तेजी से खुल सकेंगे। साथ ही एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने का अनुभव भी अधिक स्मूद और तेज होगा। यह अपडेट आईपैड को पहले से अधिक तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।