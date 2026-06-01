WWDC 2026: नए सिरी AI के साथ आया आईपैडOS 27, ऐपल ने किए कई बड़े बदलाव
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने WWDC 2026 में आईपैडOS 27 की घोषणा की है। नए अपडेट में परफॉर्मेंस और यूजर अनुभव को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। कंपनी के अनुसार, कई ऐप्स अब पहले की तुलना में 30 प्रतिशत तक तेजी से खुल सकेंगे। साथ ही एक ऐप से दूसरे ऐप पर जाने का अनुभव भी अधिक स्मूद और तेज होगा। यह अपडेट आईपैड को पहले से अधिक तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सिरी AI
नए सिरी AI का मिलेगा साथ
आईपैडOS 27 का सबसे बड़ा आकर्षण नया सिरी AI है। यूजर्स इसे स्पॉटलाइट सर्च या एक अलग सिरी ऐप के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यह स्मार्ट असिस्टेंट सवालों को बेहतर तरीके से समझने और अधिक उपयोगी जवाब देने में सक्षम होगा। सिरी ऐप के जरिए पुरानी बातचीत भी देखी जा सकेगी। हालांकि, यह सुविधा केवल उन नए आईपैड मॉडल्स में उपलब्ध होगी, जिनमें M4 प्रोसेसर और कम से कम 12GB रैम मौजूद होगी।
सर्च
सर्च और काम करना होगा आसान
नया सिरी AI यह पहचान सकेगा कि यूजर किसी ऐप या दस्तावेज को खोज रहा है या फिर उससे कोई सवाल पूछ रहा है। इससे खोज प्रक्रिया अधिक आसान और तेज हो जाएगी। ऐपल का कहना है कि यह फीचर रोजमर्रा के कामों में समय बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा, सिरी के साथ बातचीत का अनुभव भी पहले की तुलना में अधिक स्वाभाविक और सहज बनाया गया है, जिससे उपयोगकर्ता को बेहतर सहायता मिल सकेगी।
स्क्रीन टाइम
स्क्रीन टाइम में किए गए बड़े बदलाव
आईपैडOS 27 में स्क्रीन टाइम फीचर को भी अपग्रेड किया गया है। अब माता-पिता यह तय कर सकेंगे कि बच्चे कौन से ऐप्स और सेवाएं कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नए नियंत्रण और शेड्यूलिंग विकल्प जोड़े गए हैं। यह सुविधा बच्चों के डिजिटल उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। साथ ही अलग-अलग आयु वर्ग के अनुसार अनुभव को सीमित या अनुकूलित करने की व्यवस्था भी की गई है।
सुरक्षा
बच्चों की सुरक्षा पर रहेगा खास फोकस
ऐपल ने बच्चों के अकाउंट्स के लिए भी कई नए फीचर्स जोड़े हैं। अब अभिभावक यह नियंत्रित कर सकेंगे कि बच्चे किन ऐप्स तक पहुंच सकते हैं और आईमैसेज पर किससे बातचीत कर सकते हैं। कंपनी नए API भी ला रही है, जिससे डेवलपर्स आयु के अनुसार सुरक्षित और उपयुक्त अनुभव तैयार कर सकेंगे। ऐपल का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना और परिवारों को अधिक नियंत्रण उपलब्ध कराना है।