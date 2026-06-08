ऐपल ने पेश किया सिरी AI

WWDC 2026: ऐपल ने पेश किया सिरी AI, जानिए इसके फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:38 pm Jun 08, 202611:38 pm

क्या है खबर?

WWDC 2026 इवेंट में ऐपल ने अपने AI प्लेटफॉर्म ऐपल इंटेलिजेंस के तहत नए सिरी AI की घोषणा की है। कंपनी ने इसे सिरी का बिल्कुल नया वर्जन बताया है, जो पहले के मुकाबले अधिक स्मार्ट और बातचीत करने में बेहतर होगा। नया सिरी यूजर्स के सवालों को अधिक स्वाभाविक तरीके से समझ सकेगा और जवाब भी अधिक सहज अंदाज में देगा। यह अपडेट ऐपल की AI तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।