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WWDC 2026: ऐपल ने पेश किया सिरी AI, जानिए इसके फीचर्स
ऐपल ने पेश किया सिरी AI

WWDC 2026: ऐपल ने पेश किया सिरी AI, जानिए इसके फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jun 08, 2026
11:38 pm
क्या है खबर?

WWDC 2026 इवेंट में ऐपल ने अपने AI प्लेटफॉर्म ऐपल इंटेलिजेंस के तहत नए सिरी AI की घोषणा की है। कंपनी ने इसे सिरी का बिल्कुल नया वर्जन बताया है, जो पहले के मुकाबले अधिक स्मार्ट और बातचीत करने में बेहतर होगा। नया सिरी यूजर्स के सवालों को अधिक स्वाभाविक तरीके से समझ सकेगा और जवाब भी अधिक सहज अंदाज में देगा। यह अपडेट ऐपल की AI तकनीक को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

समझदार

ज्यादा व्यक्तिगत और समझदार होगा सिरी

नया सिरी पहले की तुलना में अधिक व्यक्तिगत अनुभव देने के लिए तैयार किया गया है। यह स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को समझ सकेगा और अलग-अलग ऐप्स के साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। सिरी की आवाज में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे वह अधिक प्राकृतिक और भावपूर्ण लगेगी। यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार इसकी आवाज के लहजे और बोलने की शैली में भी कुछ बदलाव कर सकेंगे, जिससे अनुभव और बेहतर होगा।

प्राइवेसी

प्राइवेसी का रखा गया खास ध्यान

ऐपल ने बताया कि नए सिरी को विकसित करते समय प्राइवेसी को सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। यूजर्स की कई रिक्वेस्ट सीधे डिवाइस पर ही प्रोसेस होंगी, जबकि कुछ काम ऐपल की निजी क्लाउड तकनीक के जरिए पूरे किए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यूजर्स की जानकारी को सुरक्षित रखना है। इसी वजह से डाटा सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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प्रतिस्पर्धा

AI क्षेत्र में बढ़ रही है प्रतिस्पर्धा

पिछले कुछ वर्षों में ऐपल को अपने AI फीचर्स को लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब कंपनी AI क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में उसने नए AI फीचर्स और सिरी को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐपल ने AI तकनीक को और मजबूत बनाने के लिए गूगल के साथ भी सहयोग किया है, ताकि भविष्य में अधिक उन्नत सुविधाएं पेश की जा सकें।

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