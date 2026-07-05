WSC स्पोर्ट्स AI की मदद से खुद बनाएगा हाइलाइट्स और खास शो

WSC स्टूडियोज भी लॉन्च किए

नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड कप के दौरान WSC ने कान 11 के साथ मिलकर टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को खास अपडेट्स दिए।

उन्होंने WSC स्टूडियोज भी लॉन्च किए हैं, जिनका पूरा ध्यान युवाओं के लिए कंटेंट बनाने पर है। यह कंटेंट जेनरेटिव AI पर आधारित है, जिसका एक उदाहरण 'द एली एंड ओप शो' है। इस शो में एनिमेटेड किरदारों के जरिए NBA की टीमों और खिलाड़ियों को बड़े मजेदार अंदाज में समझाया जाता है।

इसके साथ ही, वॉयस क्लोनिंग और स्मार्ट टूल्स के इस्तेमाल से वे प्रोडक्शन की लागत को भी कम रख रहे हैं, जिससे खेल से जुड़ी मीडिया जानकारी सभी के लिए ज्यादा सुलभ हो सके।