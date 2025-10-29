घर में काम करने वाला दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत

रोबोट बनाने वाली कंपनी 1X ने 'नियो' नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है, जिसे घर के लिए तैयार किया गया है। यह रोजमर्रा के काम जैसे सफाई, कपड़े तह करना और चीजें व्यवस्थित करने जैसे काम खुद कर सकता है। नियो को इस तरह बनाया गया है कि वह इंसानों की तरह व्यवहार करे और उन्हें समय बचाने में मदद करे। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और किफायती ह्यूमनॉइड रोबोट है।

खासियत बातचीत और समझने में सक्षम नियो को इस तरह बनाया गया है कि वह लोगों से बात कर सके और उनकी जरूरतें समझ सके। इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) है जो बातचीत को आसान बनाता है। यह आवाज और चेहरों को पहचानकर सही जवाब देता है। नियो खाने की चीजें देखकर रेसिपी सुझा सकता है या अपॉइंटमेंट और रिमाइंडर भी सेट कर सकता है। यह पहले की बातों को याद रखकर अपनी प्रतिक्रिया समय के साथ बेहतर करता है।

क्षमता अपने आप काम सीखने की क्षमता नियो एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम पर काम करता है, जो समय के साथ नई चीजें सीखता है। यह दरवाजा खोलने, सामान लाने और लाइट बंद करने जैसे काम खुद कर सकता है। हर अपडेट के साथ इसकी क्षमताएं बढ़ती हैं। मालिक इसे कोई नया काम भी सिखा सकते हैं, जिससे यह बेहतर बनता जाता है। 1X के मुताबिक, यह रोबोट घर के अलग-अलग माहौल में खुद को ढालने में सक्षम है।

ट्विटर पोस्ट देखें वीडियो NEO The Home Robot

Order Today pic.twitter.com/fTQtCHB4UW — 1X (@1x_tech) October 28, 2025

डिजाइन मजबूत और हल्का हार्डवेयर डिजाइन नियो को बेहद हल्का और सुरक्षित बनाया गया है। इसका वजन करीब 30 किलो है, लेकिन यह 70 किलो तक का वजन उठा सकता है। इसका शोर बहुत कम है और इसमें 5G, ब्लूटूथ और वाई-फाई जैसी सुविधाएं हैं। इसके शरीर में मुलायम 3D स्ट्रक्चर और मजबूत मोटर लगी हैं, जो इसे इंसानों के पास इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाती हैं। यह एक छोटे मनोरंजन सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है।