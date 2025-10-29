स्मार्टफोन में क्लियर नहीं आ रही आवाज, ऐसे करें स्पीकर को साफ 

अक्सर फोन पुराना होने पर उसके स्पीकर की आवाज कमजोर पड़ने लगती है, जिसके कारण कॉल करते समय बात करने में परेशानी आती है। ऐसा ज्यादातर स्पीकर ग्रिल में जमी धूल और चिपचिपी गंदगी के कारण होता है, जो आपके कॉल अनुभव का मजा किरकिरा कर सकता है। सर्वोत्तम ध्वनि गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अपने डिवाइस का जीवनकाल बढ़ाने के लिए स्पीकर को साफ रखना जरूरी है। आइये जानते हैं 5 तरीके, जो इस समस्या को दूर कर सकते हैं।

#1 मुलायम ब्रश का इस्तेमाल आपके स्मार्टफोन के स्पीकर ग्रिल से धूल और गंदगी को हटाने के लिए ब्रश एक कारगर उपाय हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि ब्रश मुलायम ब्रिसल वाला हो, ताकि यह फोन की सतह पर खरोंच या नुकसान न पहुंचाए। स्पीकर वाले हिस्से पर गोलाकार गति में धीरे से ब्रश से साफ करते हुए अंदर फंसी हुई गंदगी को हटाएं। यह तरीका सुरक्षित है और इसे नियमित करने से स्पीकर सही स्थिति में रहेगा।

#2 कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग कंप्रेस्ड एयर फोन के स्पीकर से जिद्दी गंदगी साफ करने का भी एक अच्छा तरीका है। इसके लिए सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ करना जरूरी है। इसके बाद कंप्रेस्ड एयर के कैन को स्पीकर ग्रिल से कुछ इंच की दूरी पर रखें और हवा के छोटे-छोटे झोंके दें। इससे डिवाइस के किसी हिस्से के संपर्क में आए बिना छिद्रों में फंसी गंदगी बाहर निकल जाएगी। नमी जमा न हो इसके लिए स्प्रे देर तक बहुत पास से न करें।

#3 चिपकने वाली पुट्टी का उपयोग स्पीकर ग्रिल जैसी छोटी दरार को साफ करने के लिए चिपकने वाली पुट्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो एक आसान तरीका है। इसके लिए थोड़ी-सी पुट्टी लेकर उसे चपटा कर लें और उस जगह पर धीरे से दबाएं जहां आप सफाई करना चाहते हैं। इसके बाद इसे वापस हटा दें, जिससे छिद्रों में जमा गंदगी को अपने साथ चिपका कर बाहर कर देगी। यह तरीका खास तौर पर बारीक धूल के कणों को हटाने के लिए उपयोगी है।

#4 माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें आपके फोन की सतह को साफ और उंगलियों के निशानों से मुक्त रखने के साथ-साथ स्पीकर वाले हिस्से को भी साफ रखने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा जरूरी है। यह एक मुलायम कपड़ा होता है, जो फोन की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्पीकर ग्रिल पर कपड़े से हल्के से पोंछकर सतह पर मौजूद किसी भी तरह की गंदगी या धब्बे हटा दें। इससे न सिर्फ स्पीकर साफ रहेगा, बल्कि आपके डिवाइस का लुक भी बेहतर होगा।