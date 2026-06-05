दुनिया की पहली AI-डिजाइन वैक्सीन तैयार, इंसानों पर शुरू हुआ परीक्षण
क्या है खबर?
ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा डिजाइन की गई दुनिया की पहली वैक्सीन विकसित की है। इस वैक्सीन का मुख्य हिस्सा पूरी तरह AI की मदद से तैयार किया गया है और इसका शुरुआती मानव परीक्षण भी हो चुका है। यह तकनीक भविष्य में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को तेज और अधिक प्रभावी बना सकती है। इससे नई बीमारियों और संभावित महामारी से निपटने की तैयारी बेहतर हो सकती है।
डिजाइन
AI ने कैसे तैयार किया वैक्सीन का डिजाइन
वैज्ञानिकों ने कई कोरोनावायरस के जेनेटिक डाटा को AI सिस्टम में डाला। इसके बाद AI ने उनका विश्लेषण करके एक खास 'सुपर-एंटीजन' तैयार किया। यह वैक्सीन का वह हिस्सा होता है जिसे पहचानकर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया देती है। AI ने ऐसे तत्व चुनने में मदद की जो वायरस के कई रूपों के खिलाफ सुरक्षा देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि इसे पारंपरिक वैक्सीन विकास से अलग और नई तकनीक माना जा रहा है।
नतीजे
मानव परीक्षण में मिले शुरुआती नतीजे
इस AI-डिजाइन वैक्सीन का शुरुआती परीक्षण 39 लोगों पर किया गया। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा करीब 200 लोगों पर एक और अध्ययन चल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, शुरुआती नतीजे सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। हालांकि अभी और बड़े परीक्षणों की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में नई वैक्सीन विकसित करने की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले काफी तेज बना सकती है।
मदद
भविष्य की बीमारियों से लड़ने में मिल सकती है मदद
शोधकर्ताओं का कहना है कि AI की मदद से तैयार यह तकनीक केवल कोविड जैसे वायरस तक सीमित नहीं रहेगी। इसी तरीके का उपयोग फ्लू, बर्ड फ्लू और इबोला जैसी बीमारियों के लिए भी किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, AI भविष्य में संभावित महामारी पैदा करने वाले वायरस की पहचान और उनके खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे दुनिया को नई संक्रामक बीमारियों के खिलाफ पहले से बेहतर सुरक्षा मिल सकती है।