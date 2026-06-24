भारतीय कंपनी की दवा एंटीबायोटिक जेनिच को मिली FDA से मंजूरी

ट्रायल्स में जेनिच सुरक्षित और असरदार पाई गई

इस दवा को बनाने में 17 साल का लंबा समय और 200 शोधकर्ताओं की कड़ी मेहनत लगी है। दुनियाभर में हुए परीक्षणों से साबित हुआ है कि यह सुरक्षित होने के साथ-साथ काफी असरदार भी है।

भारत में UTI बहुत सामान्य समस्या है, जिसके हर साल करीब 30 लाख नए मामले सामने आते हैं। इनमें से लगभग एक चौथाई मामले ऐसे होते हैं, जिन पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाओं का कोई असर नहीं होता।

किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली पुरानी दवा कोलिस्टिन के मुकाबले जेनिच कहीं ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है। यह दवा केवल अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी।

अमेरिका के मुकाबले भारत में इसकी कीमत काफी कम होगी। यह लगभग 75 से 80 फीसदी तक सस्ती मिलेगी। भविष्य में यह दुनियाभर में फैलने वाले जानलेवा संक्रमणों से लड़ने में भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है।