रियलमी इंडिया के CEO माइकल गुओ ने दिया इस्तीफा

रियलमी इंडिया के CEO माइकल गुओ ने दिया इस्तीफा, जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:34 am Jun 24, 202610:34 am

क्या है खबर?

रियलमी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) माइकल गुओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कंपनी बड़े स्तर पर पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है। रियलमी ने बताया कि माइकल गुओ ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ा है। कंपनी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि रियलमी ग्लोबल के उपाध्यक्ष चेस जू अब भारत के कारोबार की देखरेख करेंगे।